Cultura con más oportunidades: SINAC busca llevar recursos y creación artística a territorio

SINAC - Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

En un país donde muchas veces crear arte implica buscar oportunidades entre múltiples convocatorias dispersas, el Gobierno presentó una nueva apuesta para reorganizar el acceso a los recursos culturales. Se trata del Sistema Nacional de Convocatorias Públicas Artísticas y Culturales (SINAC), una plataforma que reúne en un solo lugar la oferta de estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y que, según sus impulsores, busca ampliar el alcance del fomento cultural en todo el territorio.

El lanzamiento no solo representa un cambio administrativo. También llega en un momento en el que el sector artístico reclama mayor transparencia, más oportunidades para las regiones y condiciones dignas para la creación. Bajo ese contexto, el SINAC inicia con una inversión que supera los $175.000 millones para 2026, una cifra que el Gobierno presenta como una expansión histórica del presupuesto destinado a convocatorias.

Redefine el acceso a recursos públicos para artistas en Colombia

Hasta ahora, artistas, colectivos y gestores culturales debían navegar por distintos programas para encontrar apoyos estatales. Con el SINAC, el MinCultura busca unificar esa oferta en una plataforma tecnológica única que facilite la inscripción y el seguimiento de proyectos.

La ministra Yannai Kadamani defendió el sistema como una política pública que amplía el acceso.

“Yo no escojo a quién financiar. Es un espacio de participación pública donde todas las expresiones artísticas pueden acceder a una financiación más amplia y descentralizada” afirmó la funcionaria.

El modelo incluye herramientas pedagógicas como El Telar, una ruta de acompañamiento para la formulación de proyectos culturales, pensada especialmente para quienes enfrentan mayores barreras de acceso.

Los portafolios que marcarán la agenda cultural de 2026

El programa organiza su oferta en cuatro portafolios principales y una convocatoria adicional que se abrirán de manera progresiva durante el año:

Dinamización de Espacios Culturales , que inició inscripciones desde el 12 febrero y busca activar bibliotecas, casas de cultura, teatros y espacios comunitarios.

, que inició inscripciones desde el 12 febrero y busca activar bibliotecas, casas de cultura, teatros y espacios comunitarios. Programa Nacional de Estímulos , con becas, premios y residencias para patrimonio, creación e industrias culturales.

, con becas, premios y residencias para patrimonio, creación e industrias culturales. Portafolio Cultural Internacional “Colombia en el Mundo” , enfocado en movilidad artística y alianzas globales.

, enfocado en movilidad artística y alianzas globales. Programa Nacional de Concertación Cultural , que cofinancia proyectos con impacto regional y nacional.

, que cofinancia proyectos con impacto regional y nacional. Convocatoria Jóvenes por el Cambio, dirigida a nuevas generaciones de creadores.

La intención es que artistas, investigadores, sabedores y colectivos encuentren en un solo espacio oportunidades para crear, circular y fortalecer procesos culturales.

¿Cómo funcionará el proceso para garantizar sus beneficios?

Transparencia, jurados externos y un sector que observa.

Uno de los anuncios más relevantes fue el ajuste en la evaluación de proyectos. El Ministerio mantendrá un banco externo de jurados, pero ahora publicará nombres, apellidos y puntuaciones de quienes evalúan las propuestas.

“Transparentamos nombres y puntuaciones para que el sector conozca cómo se toman las decisiones”, afirmó la ministra.

La medida responde a cuestionamientos históricos sobre favoritismo o concentración de recursos, un debate recurrente dentro del ecosistema cultural colombiano.

Entre la promesa y el reto territorial

Más allá del discurso institucional, el verdadero desafío será lograr que el sistema llegue a los territorios donde la creación artística se desarrolla lejos de los grandes centros urbanos. Para muchos gestores culturales, el acceso a convocatorias no depende solo del presupuesto, sino también de acompañamiento, formación y reconocimiento de las diversidades culturales del país.

El SINAC nace con la promesa de democratizar el acceso a los recursos públicos y fortalecer la circulación cultural dentro y fuera del país, según indicó la ministra Kadamani. Sin embargo, su impacto se medirá en la práctica: en cuántos proyectos logra impulsar, en qué regiones se sienten sus efectos y en qué medida logra cambiar la relación entre el Estado y quienes viven del arte y la cultura en Colombia.