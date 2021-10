Decisión de la CPI es un espaldarazo al Acuerdo y a la JEP: Rodrigo Uprimny

En diálogo con Hora 20 de Caracol Radio, el abogado constitucionalista, profesor universitario e investigador de DeJusticia, Rodrigo Uprimny planteó que la ambigüedad en esta decisión está bien planteada. Por un lado, recordó que, en reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan se le planteó que no era oportuno cerrar el expediente hacia Colombia en un momento cargado electoralmente, pues cree que se podría apropiar por algunas fuerzas políticas. “Hubiera sido mejor esperar un año y hacer una evaluación de los compromisos del gobierno Duque y el nuevo gobierno del 2022 frente a investigaciones y sanciones a crímenes internacionales”, recalcando que después de esa experiencia, la Fiscalía de la CPI podría tomar una decisión por fuera de las turbulencias electorales.

De otro lado, comentó que la decisión es positiva en el sentido que da un espaldarazo al Acuerdo de paz, a la Jurisdicción Especial para la Paz; a Justicia y Paz y en general a la justicia, además, cree que es positivo el mecanismo de colaboración, el cual permitirá que los esfuerzos continúen y se deje de lado las tentativas de tratar de derogar la JEP; “por el contrario, se fortalecería para que cumpla sus funciones”.

Dentro de los otros aspectos positivos, anotó que la colaboración es importante, pues la CPI cierra el examen preliminar de Colombia, pero se mantiene en el país en el sentido de colaboración con el gobierno, la justicia ordinaria y los mecanismos de justicia transicional que hoy están operando. “Con eso se podrá determinar y si no se cumplen contenidos del acuerdo, si no hay avances en esclarecimiento y sanción de crímenes como secuestro, falsos positivos, desapariciones o desplazamiento, la CPI podrá reasumir los casos, la competencia y abrir investigación no solo preliminar, sino también formal hacia Colombia”