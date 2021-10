​Vicepresidenta afirma que "jamás" ordenó la operación Orión en Medellín / ()

Durante un debate de control político, realizado en la Cámara de Representantes por el escándalo de los 'Pandora Papers', la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se refirió a la polémica operación Orión, que se realizó en la Comuna 13 de Medellín, hace 19 años, en donde se denunciaron desapariciones y, presuntos vínculos del paramilitarismo con el Estado.

Ramírez habló sobre esta operación militar luego de recibir varias críticas de la congresista Ángela María Robledo, quien considera que la ahora vicepresidenta es la principal responsable de esa operación, pues tuvo lugar mientras ella fungía como Sebastián CortésPor ello, señaló que "los ministros de Defensa civiles jamás ordenan las operaciones militares".

"La operación Orión jamás fue ordenada por mí; fue solicitada por la Fiscalía General de ese entonces. Y como era la primera vez que se iba a hacer una operación en una zona urbana, en la Comuna 13 de Medellín, la única intervención mía fue pedir que la operación fuera asistida por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo", añadió la funcionaria.

La en ese entonces jefe de cartera de Defensa enfatizó en que "esa es toda la responsabilidad que tengo sobre esa operación. Se ha dicho mucho sobre los cadáveres, y yo soy la primera persona que me pongo en los zapatos de las madres de los que, dicen, que desaparecieron allí, porque nadie quiere que un ser querido sin saber qué pasó. Si realmente hubo muertos, ojalá algún día se encuentren los cadáveres y se investigue".

Ante las acusaciones también de otros congresistas de oposición, confesó que "estoy totalmente tranquila de decir que nunca jamás en mi vida he insinuado, ni ordenado, ni he facilitado, ni de ninguna manera he procurado que se le dé muerte a un colombiano. Ni con los paramilitares, ni con ninguna persona, porque eso es algo totalmente ajeno a mi naturaleza".

Y aclaró también que "nunca jamás en la vida oí yo a ningún mando militar, ni mucho menos a ninguno en el ministerio, dando órdenes que fueran en contra de la ley, ni en contra del respeto a los derechos humanos".

Durante su intervención, Ramírez también respondió a otras polémicas que le fueron mencionadas, como la de sus supuestos vínculos con el narcotraficante Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma. De manera general dijo que "acá se han dicho cosas que son realmente graves. Una cosa es el debate político y otra cosa es la responsabilidad política, y todos tenemos la responsabilidad de hablar con veracidad. Se han dicho cosas que no son ciertas".