Director de DIAN no reportó en 2020 sociedad que aparece en Pandora Papers

Durante el debate de control político en contra de los funcionarios del Gobierno nacional involucrados en el escándalo de los Pandora Papers, la congresista del Partido Verde Juanita Goebertus reveló que el director de la DIAN, Lisandro Junco, no reportó en 2020 ante la SIGEP, su sociedad 'Cyber Security System Company' que creó en Delaware, y por la que apareció en este escándalo internacional.

"Le preguntamos a la Función Pública quiénes de los que están en el listado de los Pandora Papers, que hayan sido funcionarios públicos, habían declarado en el Sigep, en su declaración de bienes y rentas, esas compañías. ¿Qué nos dice sobre el director de la DIAN? Que para el período declarado de 2020, el señor Lisandro Junco no presentó declaración de la empresa. No fue declarada ante el Sigep", afirmó la congresista.

Por esta situación, y mientras avanza el debate de control político, varios de los congresistas citantes, incluyendo a Goebertus, insistieron en que el funcionario debe renunciar a su cargo, pues según dicen, "tendría que estar luchando contra la evasión y la elusión de impuestos, y no beneficiándose de estos mecanismos".

Pese a ello, el funcionario durante su intervención en la Plenaria de la Cámara, no hizo referencia a esta solicitud, sino que enfatizó en que "Delaware no es un paraíso fiscal", afirmando que debe prevalecer la presunción de inocencia, pues todos los documentos relacionados con la empresa él los había publicado desde antes de que estallara el escándalo. Añadió que no cometió ninguna irregularidad.

Sin embargo, algunos de los representantes citantes, como el congresista de la Lista Decentes David Racero, no descartaron promover un debate de moción de censura en contra del director de la DIAN.