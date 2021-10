"Estamos acostumbrados a insultos, pero no podemos permitir agresiones"

Once Caldas no la pasa nada bien en esta campaña. El equipo de Manizales es uno de los que ha cosechado peores resultados en la Liga y su fútbol ha sido blanco de críticas por parte de la hinchada, que reclaman constantemente a la dirigencia por mejoras.

Para completar, este miércoles se conoció el enfrentamiento que tuvo el portero del Once Caldas, Gerardo Ortiz, con un hincha que les faltaba al respeto a él y a sus compañeros durante una práctica.

Ménder García, jugador del Once, habló con El Alargue sobre la situación que no solamente se quedó con la discusión entre el portero y el aficionado, sino también con un enfrentamiento después.

"Estábamos entrenando, fue un hincha con un señor a gritar, ya después Gerardo fue y le empezó a hablar. Nosotros entendemos, porque somos seres humanos, somos los que estamos ahí jugando, a mí personalmente me duele porque llevo mucho tiempo en este equipo, yo debuté aquí", comentó.

"Entramos en discusión, listo, no pasó nada, nos fuimos al estadio y ya a la salida me encuentro a otro señor que empezó a gritarme y decir cosas, decir que él me pagaba. Yo soy calmado, yo me le acerco para que me diga pues de frente y lo primero que hace es empujarme, de una yo voy hacia donde él y ya entra otro compañero", añadió.

Ménder García dejó claro que aunque como futbolistas están acostumbrados a recibir críticas y hasta insultos de los hinchas, la línea se pasa cuando son agresiones físicas.

"Nosotros también sentimos, no somos de piedra. Uno está acostumbrado a que lo griten, le digan cosas, pero otra cosa es ya la agresión y lo toquen a uno, eso es muy diferente, si uno entra a que lo van a agredir pues uno no se va a dejar, una cosas es que lo griten y otra cosa es la agresión", dijo.

No obstante, el jugador fue crítico con el nivel del equipo y resaltó que este semestre no ha sido nada bueno: "Hemos tenido muchas opciones claras de goles, en errores muy puntuales se nos están yendo los partidos, pero el equipo se ha visto crecer, creo que el equipo se ha visto mejor, pero por errores puntuales hemos perdido varios partidos".