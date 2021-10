Reconocidos deportistas colombianos que se lanzaron a la política

Caterine Ibargüen confirmó su candidatura al Senado como cabeza de lista del Partido de la U. Junto a Dilian Francisco Toro se lanzó al ruedo. "Hoy, escribiré un nuevo capítulo para transformar a nuestra Colombia a través del deporte", escribió en sus redes sociales. Acá recordamos otros reconocidos deportistas que así como la doble medallista olímpica incursionaron en política.

Francisco Maturana

Antonio Navarro Wolff le propuso ser candidato por la Alianza Democrática M-19 a la Asamblea Nacional Constituyente de 1990. El que venía de ser técnico de la Selección Colombia fue elegido, duró muy poco porque prefirió seguir de lleno como entrenador. "No papá, no más. Yo en el fútbol y no más", terminó diciendo.

María Isabel Urrutia

Primera medallista de oro en unos Juegos Olímpicos para Colombia (Sidney 2000). Solo 2 años después fue elegida Representante a la Cámara por las negritudes y en 2006 la reeligieron por la Alianza Social Afrocolombiana. Entre sus proyectos importantes fue autora de la ley que el otorga pensiones a los deportistas que logren importantes resultados a nivel internacional. En 2010 no fue reelegida, se lanzó a la Alcaldía de Cali y tampoco lo consiguió.

Willington Ortiz

Histórico futbolista que también en 2002 lo eligieron Representante a la Cámara por las comunidades afrocolombianas. En su gestión básicamente se dedicó a defender su curul. Primero por no haber pagado las deudas que adquirió durante la campaña, lo acusaron de presiones a sus empleados y también quisieron sacarlo por estar en la Lista Clinton por su pasado en el América de Cali de los Rodríguez Orejuela. A pesar de todo pudo finalizar su período.

El boxeador 'Rocky' Valdés, el ciclista 'Lucho' Herrera y el atleta Silvio Salazar también lo intentaron en ese 2002, pero como dicen popularmente se "quemaron" y no consiguieron los votos.

'Cochise' Rodríguez

Uno de los cicilistas más importantes de Colombia que fue campeón mundial en 1971. En 2003 fue elegido concejal de Medellín por el partido Equipo Colombia liderado por el senador Luis Alfredo Ramos. Tras cumplir su período dijo que no quería saber nada más de política.

Otros

'Bolillo' Gómez (Fútbol): Iba a ser candidato a la Cámara de Representantes por el partido Conservador en 2009 y se arrepintió un mes después

René Higuita (Fútbol): En 2011 recogió firmas para ser candidato a la Alcaldía de Guarne, renunció a su aspiración a los 3 meses.

Bonner Mosquera (Fútbol): En 2014 se lanzó a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal y se "quemó".

Harold Lozano (Fútbol): En 2014 fue candidato a la Cámara de Representantes por la Fundación Afrocolombianos en Acción y no lo consiguió.

Andrés 'Michi' Sarmiento (Fútbol): Por el partido Opción Ciudadana se lanzó al Concejo de Bucaramanga y no logró la votación.

Vladimir Marín (Fútbol): Se lanzó al Concejo de Rionegro en 2015 cuando seguía siendo jugador activo por la Alianza Social Independiente. Apenas alcanzó 44 votos.

Jarlinson Pantano (Ciclista): Se lanzó al Concejo de Cali en 2019 por el partido de la U y no pudo ganar.

Jamell Ramos: En 2019 fue candidato al Concejo de Sabaneta por el partido Somos Sabaneta y con 407 votos no le alcanzó.

Martín Arzuaga: Fue candidato al Concejo de Barranquilla por Cambio Radical en 2019 y se "quemó".