3 signos que vivirán grandes cambios en su vida esta semana: Horóscopo, Profesor Salomón

La semana comenzó con la energía fuerte de la Luna llena. Como explica The Astrotwins, astróloga del medio ELLE, esta fase lunar es perfecta para completar cosas. Si tiene una situación o conversación pendiente o algo que ha vendido aplazando y no ha podido terminar, este ese el momento de hacerlo.

Con la Luna en Capricornio, también puede que las personas se sientan con más ambición. Esto puede ser muy bueno, porque le dará las ganas de comenzar a trabajar en esa meta que tiene desde hace tiempo, pero, lo que recomienda la astróloga, es hacerlo con calma, revisar todo muy bien, antes de tomar decisiones que puedan ser apresuradas.

¿Qué dice HOY el Horóscopo para cada signo?

Según el horóscopo del Profesor Salomón, astrólogo y tarotista colombiano, esta semana se vienen grandes cambios para los 3 signos de aire: Acuario, Géminis y Libra, especialmente porque hay ciertas energías fuertes en sus vidas en este momento. Por otro lado, los más bendecidos esta semana serán los signos de agua, quienes tendrán grandes golpes de suerte con el dinero. Aquí los mensajes para cada signo zodiacal:

1. Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Lo que más necesitarán los Aries esta semana será la calma. Se pueden venir algunas peleas o disgustos con familiares, amigos, compañeros de trabajo o hasta vecinos. En cualquier caso, no dejé que la rabia y el enojo manejen la emoción.

Evite alterarse, por el contrario, busque mantener la calma y ser compresivo. Según el Profesor Salomón, no es conveniente pelar o discutir con nadie por estos días.

Además, llegará un dinero que le calmarán los nervios, sépalo distribuir e invertir bien esa plata.

2. Leo (23 de julio al 22 de agosto)

No descuide el amor, pues en estos días será en lo que más deberá trabajar. Su parte emocional no está del todo bien y esto es lo que debe solucionar pronto.

La parte económica se definirá, pues llegará un dinero que necesitaba y logrará firmar unos papeles que saldrán a su favor. Esto representará también una entrada de dinero importante.

Según el Profesor Salomón, los Leo tendrán esta semana a su favor la escalera de éxito. Sin embargo, deberán tener cuidado con las personas que lo acompañarán en ese proyecto o negocio que está emprendiendo.

3. Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Todo está dado para que el ascenso que estaba esperando se dé. Esta semana se logrará definir el proceso de cambio o mejora de trabajo que venía anhelando y tramitando.

Algunas personas de este signo van a negociar algo con finca raíz, ya sea que van a comprar una casa o alquilar alguna vivienda. Lo importante es que este proceso va a salir a su favor y tendrán excelentes resultados.

Tenga cuidado con su salud, especialmente con su espalda, pues puede que en estos días tenga algunas molestias en esta parte de su cuerpo.

4. Tauro (20 de abril y el 20 de mayo)

¡No sea confiado! Puede que usted esté siendo uno de los mejores empleados, pero no hay que dar papaya. Según el Profesor Salomón, no hay que dar papaya.

Manténgase pendiente de todo, reconfirme antes de enviar, sea muy detallista, pues las cosas están cada vez más competitivas y un descuido puede costarlo todo. No dé pie para que las cosas se puedan perder.

Las personas de este signo que quieren emprender, en estos días se les presentará una gran oportunidad para hacerlo: aprovéchelo.

Otras personas tendrán un viaje esta semana, será también una gran oportunidad para conocer personas, llenarse de experiencias y abrir nuevos caminos.

5. Virgo (23 de mayo al 22 de septiembre)

Tenga mucho cuidado con las envidias y las personas negativas. Según explica el Profesor Salomón, la mejor forma de cuidarse de estas energías es haciendo mucha oración a la Santísima Virgen, quien sería la que puede acabar con ese mal. Además, también recomienda llevar siempre un rosario.

En todo caso, es clave que no se descuide y evite contar todas las cosas que quiere a hacer. Solo dedíquese a hacer sus cosas y metas.

6. Capricornio (21 de diciembre al 19 de enero)

Esta semana, las noticias positivas para los Capricornios se observarán en todos sus ámbitos:

Amor: si está solo, en estos días va a llegar una persona que va a golpear en las puertas de su corazón. Si está con pareja, tenga en cuenta que las cosas se arreglarán (si es que están destinados a estar juntos) o terminarán (si esa relación no le conviene).

si está solo, en estos días va a llegar una persona que va a golpear en las puertas de su corazón. Si está con pareja, tenga en cuenta que las cosas se arreglarán (si es que están destinados a estar juntos) o terminarán (si esa relación no le conviene). Dinero: tendrá una gran recuperación económica. Después de días difíciles, llegará pronto un dinero que lo ayudará a recobrar la tranquilidad en este aspecto de su vida que lo tenía preocupado.

tendrá una gran recuperación económica. Después de días difíciles, llegará pronto un dinero que lo ayudará a recobrar la tranquilidad en este aspecto de su vida que lo tenía preocupado. Salud: finalmente, algunas personas de este signo que estaban teniendo problemas de salud, se podrán recuperar por fin esta semana.

7. Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

¡Ojo, tenga cuidado! Esta semana puede que las cosas para usted se compliquen un poco.

La recomendación del Profesor Salomón es que tenga mucho cuidado especialmente con la brujería, el espiritismo y todas las magias negras, pues las cartas muestran problemas, confusiones y enredos a causa de estas malas energías que le envían.

Las cartas también señalan los Géminis podrían estar enfrentando cambios en estos días, se podrían estar definiendo algunas situaciones esta semana, así que muy atento.

8. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Se vienen unas noticias no tan agradables acerca de unas personas con las que compartió recientemente, ya sea porque hizo una sociedad o tienen un negocio. Según el Profesor Salomón, se descubrirán algunas cosas de ellas, pero lo que más recomienda el astrólogo es mantener la calma siempre, sea cual sea la noticia que reciba.

Por otro lado, hay algo de un dinero que estaba esperando y que en estos días por fin llegara. Si el dinero provenía de un proceso, quizá de un préstamo o de un trámite legal, la buena noticia es que este se resolverá a su favor y tendrá ese dinero pronto en sus manos.

9. Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

¡Mantenga la calma y no se desespere! Puede que las cosas no le estén saliendo como quiere, pero lo que recomienda el Profesor Salomón es mantenerse tranquilo. La desesperación no ayudará en nada, por el contrario, lo que debe hacer es esperar con calma, porque pronto la estabilidad que busca en su vida llegará por fin.

Para ayudarse a encontrar la calma y tranquilidad que necesita, el astrólogo recomienda encomendarse a Dios, orar mucho para que le dé sabiduría de la espera.

Por otro lado, van a cambiar cosas en su ámbito laboral: podría estar llegando una oferta de trabajo o una oportunidad de mejorar de puesto. Analice bien la propuesta y ese nuevo trabajo, si es lo que quiere, no lo dude en tomar porque este podría ser un gran cambio para usted.

10. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Las noticias económicas son muy positivas para Cáncer. Llegará una cantidad importante de dinero, así que sépala invertir o trate de utilizarla de manera inteligente.

En el amor, algo se definirá en los próximos días, especialmente se logrará aclarar esa relación que está confusa y de la que no se tiene muchas certezas.

Una noticia especial para Cáncer del Profesor Salomón es que comenzará su temporada de bendiciones. Según explica el astrólogo, cuando un signo termina su periodo, tiene 52 días de bendiciones a partir de su último día. En este caso, hoy comienzan a llegar esas bendiciones para las personas de este signo.

11. Escorpio (24 de octubre a 22 de noviembre)

¡Prosperidad económica! Llegará un dinero, ya sea porque se lo estaban debiendo o porque hubo un proceso que se resolvió a su favor (una herencia, una pensión o una demanda).

Las personas de este signo que estaban esperando una oportunidad laboral o un trabajo, se les dará. De hecho, al final de este mes le confirmarán oficialmente que esa oportunidad laboral será completamente suya.

12. Piscis (18 de febrero al 20 de marzo)

Las buenas noticias económicas para los signos de agua no paran. Para Piscis también habrá prosperidad. Según explica el Profesor Salomón, va a llegar dinero en cantidades más que suficientes.

Algunas personas están planeando o deseando un viaje: hágalo, porque su cuerpo lo necesita. Han sido meses difíciles y un descanso le podría servir para despejar su mente y recargarse de nuevas energías.