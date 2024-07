Balance positivo de seguridad del Festival Internacional del Sol y del Acero en Sogamoso

Sogamoso

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, entregó un balance positivo del Festival Internacional del Sol y del Acero 2024 que este año contó con delegaciones internacionales.

“En efecto, terminamos el Festival del Sol y del Acero, unas festividades tradicionales de mitad de año en la ciudad, por fortuna sin ningún hecho que lamentar, tuvimos aglomeraciones bastante significativas en los lugares de los conciertos, pero también en la gran cabalgata que disfrutamos el viernes y el desfile de carrozas y comparsas que se desarrolló el sábado”.

Destacó que no hubo siniestros viales durante las festividades. “Cero lesionados, cero accidentes de tránsito sin ninguna víctima fatal, ningún hecho que lamentar, tenemos que reconocer del buen comportamiento de los sogamoseños este fin de semana en las festividades”.

Aseguró el alcalde que en todos los escenarios de las festividades el balance fue muy bueno. “Tuvimos un comportamiento excepcional en el lugar de los conciertos, sin problemas, ninguna dificultad, ninguna riña, no tenemos conocimiento de robos, allí teníamos un dispositivo de seguridad bastante importante, la gente acató la instrucción de no utilizar el vehículo para llegar allí, todo el mundo llegó a pie o en transporte público. Yo creo que tuvimos una muy buena respuesta de parte de la ciudadanía y hoy podemos dar un parte de tranquilidad con mucha alegría de saber que pudimos desarrollar todas estas actividades en paz con mucha alegría y armonía”.

¿Cómo le fue a la economía?

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón destacó que, “el movimiento económico fue muy fuerte, esta semana vamos a hacer ese análisis, teníamos una muy buena capacidad hotelera, digamos que ocupada, se vieron ríos de personas por todo el centro de la ciudad yo creo que hubo un movimiento económico bastante importante que en los próximos días, luego de revisar los datos, podremos darlo a conocer, pero perceptivamente encontramos mucha alegría en los comerciantes y en todas las personas que utilizan estas fechas para poder desarrollar una actividad extra de ingreso económico para sus familias”.

El alcalde dijo que esta semana empezaran a evaluar los diferentes aspectos del Festival Internacional del Sol y del Acero y a tomar medidas de ser necesario.

Aseguró que, “tuvimos un componente cultural bastante importante, delegaciones de compañías culturales de México, de Ecuador, de Pasto, Arauca, del Huila, del Tolima, es decir, una puesta en escena bastante importante desde el punto de vista cultural, con un contexto internacional bastante potente que hay que fortalecer”.

Dijo el alcalde, Mauricio Barón que habrá que seguir trabajando para reducir el consumo de alcohol.