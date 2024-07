En zona rural de Salento en el Quindío se quejan por la falta de transporte escolar

Armenia

María del Pilar González es madre de familia y evidenció la problemática por la que atraviesan los estudiantes que viven en las veredas Canaán, El Castillo, La Palmera, Chagualá, Palo Grande y San Juan de Carolina por la falta de transporte escolar.

Manifestó que desde la semana pasada no cuentan con el servicio lo que ha dificultado la movilidad para llegar al colegio La Nubia ya que no cuentan con los medios correspondientes.

Reconoció que la situación es muy compleja puesto que el transporte escolar es fundamental para lograr acceder al sistema educativo sin mayor dificultad.

“Tenemos un problema porque no tenemos transporte para los estudiantes de todas las veredas de Canaán, Chagualá, Palo Grande, San Juan de Carolina todas las veredas que estudian en el colegio no tienen en transporte entonces estamos embalados porque los papitos no tenemos la forma de llevarlos al colegio y hay fincas muy lejos. Estamos jodidos por aquí todos los campesinos con los estudiantes porque no hay forma no tenemos transporte para ellos y es elo único que tienen para poder llegar al colegio”, denunció.

Al respecto el alcalde del municipio, Santiago Ángel Morales sostuvo que con la nueva disposición del gobierno nacional deben armonizar el presupuesto por acuerdo municipal lo que retrasa el proceso.

Explicó que el contrato debe establecerse por periodo escolar y esperan finalizar la armonización para retomar el servicio. Destacó que tenían como alternativa una empresa que temporalmente prestara el transporte, sin embargo, por orientación jurídica descartaron la opción ya que no tienen las pólizas correspondientes para este tipo de servicio.

“Salió una norma de la República donde nos obligaron a los alcaldes armonizar el presupuesto por acuerdo municipal, entonces se demoran unos tiempos y el contrato escolar pues se tiene que ser por periodo escolar, tiene que hacer cuando los niños tienen la actividad escolar entonces qué sucedió en este no nos dio el tiempo de aprobación en el Concejo Municipal porque se tomaron el tiempo para estudiar el proyecto de acuerdo”.

Explicó: “vamos a tratar que en el transcurso de esta semana ya lo podamos tener adjudicado, ese fue el tiempo que se nos demoró porque no es capricho del municipio”.

Los padres de familia esperan que pronto se supere la dificultad y retornen los estudiantes a la normalidad académica.