Real Madrid goleó y el DT rival fue crítico: "El primer gol no debió valer"

Una exhibición de Vinicius, que recuperó la pegada a lo grande un mes después, lideró la esperada reacción del Real Madrid antes de su visita al Camp Nou, con un triunfo repleto de firmeza en Kiev, anulando virtudes del Shakhtar, para enterrar el despiste del Sheriff y darle caza en el liderato. La polémica se dio en el primer tanto.

El italiano Roberto De Zerbi, entrenador del Shakhtar Donetsk, se mostró crítico con la actuación arbitral al asegurar que el primer gol, en propia puerta del ucraniano Serhiy Kryvtsov, no debió "contar" ya que el francés Karim Benzema, quien busca el balón "estaba en fuera de juego".

"No jugamos mal en la primera parte. El primer gol no debió valer porque Benzema estaba en fuera de juego", dijo en la rueda de prensa posterior al partido en la que lo comparó al anotado por Mbappé a España en la final de la Liga de Naciones.

"No es la derrota más terrible de mi carrera, a veces le pasa a cualquier entrenador. Mi equipo intentó hacer su fútbol. Jugamos bien en la primera parte: jugamos con coraje y controlamos el balón. Aunque encajamos el primer gol, no fue una mala actuación. Pero en la segunda parte, Vinícius marcó un gol tempranero y nos puso las cosas muy difíciles", añadió.

"Lo que no me gustó fue que nos dejáramos ir al final, después del 3-0. Pedí durante el descanso que tuviéramos cuidado en caso de que esto pasara y, como pueden ver, los jugadores no me escucharon", completó un De Zerbi que expresó su cabreo en el banquillo durante todo el partido.

Por su parte, el israelí Manor Solomon, extremo del Shakhtar, calificó de justa la derrota: "Tenemos que analizar este partido y ver qué hemos hecho mal. El Madrid ha sido el mejor equipo, ha dominado y controlado bien el balón. Han merecido esta victoria. No es lo que esperábamos ni lo que queríamos, pero tenemos que seguir adelante", dijo en declaraciones recogidas por UEFA.com.

"Creo que también fueron mejores en la primera parte, pero no tanto. El gol en propia puerta fue realmente duro para nosotros. Pero es el fútbol, a veces estas cosas pueden pasar. Somos un equipo ofensivo, siempre queremos marcar y ganar cualquier partido. Esta noche también queríamos ganar. Aunque sea el Real Madrid, sabíamos que podíamos hacerlo. Pero hoy todo salió mal", amplió.