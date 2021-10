Gracias, VAR: La jugada de Ecuador que por poco termina en penal

La Selección Colombia sufrió un empate ante Ecuador en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en el cierre de la triple fecha de Eliminatorias a Catar 2022, pero la Tricolor por poco ve de frente la derrota por un penal para los ecuatorianos que, gracias al VAR, no fue.

Al minuto 75 del partido, Gustavo Cuéllar cometió una falta sobre Gonzalo Plata y el árbitro peruano Diego Haro sancionó cobro desde el punto penal para Ecuador.

Cuando los jugadores colombianos insistían en que el juez central revisara la jugada, al considerar que no había sido penal para Ecuador, llegó la salvación de la Tricolor, no precisamente porque no existiera el cobro de pena máxima.

Los árbitros del VAR avisaron al juez central para que revisara la jugada previa por un fuera de lugar de los ecuatorianos.