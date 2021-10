Fuerte cruce entre miembros del Partido Verde, tras resultado de encuestas

Tras conocerse los resultados de las tres encuestas realizadas a militantes y simpatizantes del Partido Verde, con el fin de determinar el rumbo político para el 2022, cada 'mini sector' al interior de la colectividad (quienes se inclinan por el Pacto Histórico y quienes lo hacen por la Coalición de la Esperanza), comenzaron a destacar los fragmentos de los resultados que más podrían favorecerles.

Por ejemplo, la senadora Angélica Lozano había asegurado que "se ratifica que el lugar del Partido Alianza Verde es la Coalición de la Esperanza; segundo, este es un partido de centro, con matices, y prima la centro-izquierda; y tercero, el candidato que mejor representa al Verde es Carlos Amaya".

A su vez, por su parte, la representante Katherine Miranda destacaba que "la ciudadanía tiene absolutamente claro que para derrotar la política tradicional, todos los partidos de oposición debemos unirnos. El problema es que algunos líderes no buscan construir en la diferencia y prefieren fragmentarse antes de hacer consensos. En las dos encuestas realizadas a los simpatizantes verdes, Gustavo Petro encabeza la intención de voto a la Presidencia".

Pues en efecto, aunque ninguna de las declaraciones era falsa, sí había imprecisiones que podían inducir al error. Primero, las encuestas no son vinculantes, sino que se utilizarán como un insumo para que el partido tome la decisión para el 2022. Segundo, aunque los resultados arrojaban que la alianza que el Verde debería para primera vuelta, era con la Coalición de la Esperanza, en otra pregunta la mayoría de los votantes prefería buscar una unión de todo el sector alternativo, incluyendo al Pacto Histórico.

Además, al querer conocer la intención de voto se evidenció que en una encuesta lideraba Gustavo Petro con 35%, seguido de Sergio Fajardo con 17%. Sin embargo, tal diferencia se acorta en otra encuesta, en la que el líder de la Colombia Humana quedaría con el 27%, y el exgobernador de Antioquia con 22%. Ahora, si no se contara solo a Fajardo sino los demás integrantes de la Coalición de la Esperanza por los que se consultó, esta encuesta quedaría a favor de la coalición: Fajardo 22% + Juan Manuel Galán 7% + Jorge Robledo 2% = 31%, sin contar otros posibles aliados como Alejandro Gaviria, que muestra un 8%.

Por todo esto, los cruces al interior del partido se intensificaron. Miranda, por ejemplo, recriminó: "sigan diciendo mentiras y manipulando la información para los medios de comunicación y algunos incautos. La trampa y el todo vale: mandan parte de los resultados de las encuestas para favorecer su minoritaria posición. Qué vergüenza que hayan inducido al error para opacar la realidad".

Inti Asprilla acusó directamente a la senadora Lozano. "Los resultados de las encuestas no son, como dice la senadora Angélica Lozano, un mandato inequívoco de ir a la coalición de la esperanza. Ahí sí un mandato de más del 60%, de buscar una unidad en la primera vuelta. A pesar de que hay una ventaja en preferencia con la Coalición de la Esperanza, lo cierto es que hay un sector muy importante que tenemos afinidad con el Pacto Histórico".

Ante esto, la senadora respondió que "las noticias falsas y difamación generan indignación y likes. ¿Esa es la nueva política? Inti Asprilla y Katherine Miranda me atribuyeron, sin fundamento, que yo di información incompleta. No es mi actuar tergiversar ni mentir", y pidió que rectificaran.

Lo que sigue ahora, en medio de estos cruces de acusaciones, es que el partido convoque a la Dirección Nacional para que esta determine oficialmente el rumbo que como colectividad tomarán con miras a los comicios presidenciales y legislativos del próximo año. Las opciones que se plantean son unirse a la Coalición de la Esperanza, adherirse al Pacto Histórico, dejar en libertad a sus militantes o iniciar un proceso de escisión.

Ahora, pese a la intención de los votantes, en la práctica no es viable que se logre en primera vuelta una unión entre la C. Esperanza y el P. Histórico.

Lo que sigue ahora, en medio de estos cruces de acusaciones, es que el partido convoque a la Dirección Nacional para que esta determine oficialmente el rumbo que como colectividad tomarán con miras a los comicios presidenciales y legislativos del próximo año. Las opciones que se plantean son unirse a la Coalición de la Esperanza, adherirse al Pacto Histórico, dejar en libertad a sus militantes o iniciar un proceso de escisión. Ahora, pese a la intención de los votantes, en la práctica no es viable que se logre en primera vuelta una unión entre la C. Esperanza y el P. Histórico.