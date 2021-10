Sin Paolo Guerrero, Perú va tras la hazaña ante Bolivia en altura de La Paz

Sin su máximo goleador, Paolo Guerrero, Perú rearmó su equipo en Lima para enfrentar a Bolivia en los 3.600 metros de altitud de La Paz este domingo por las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Catar-2022.

"Sabemos que va a ser un partido. Hay que ser muy inteligentes en la altura, es complicado, pero nada imposible", dijo el defensa central Alexander Callens a la página web de la Federación Peruana de Fútbol.

"Equipo está muy unido y solidario para conseguir los resultados", indicó Callens.

"Trabajar con ellos (Guerrero y Farfán) me da mucha confianza", agregó el jugador de 29 años.

El 'Depredador' Guerrero de 37 años, quedo fuera del partido contra la selección boliviana por el recrudecimiento de una lesión en la rodilla que no le permite jugar al máximo.

"Parece que mi rodilla no me quiere dejar jugar, pero estoy manejándolo con calma y paciencia. Para mí lo más importante es jugar, y en mi equipo (Internacional) no vengo jugando. Eso me deja triste", dijo Guerrero tras el partico contra Chile el jueves.

Además de Guerrero, la FPF informó que los mediocampistas Renato Tapia y Edison Flores y el delantero Raúl Ruidíaz también fueron descartados para jugar en La Paz y Buenos Aires el jueves próximo, por sendas lesiones.

Los atacantes Gianluca Lapadula y el Jefferson Farfán liderarán el ataque de la selección dirigida por el argentino Ricardo Gareca en La Paz.

A estos se sumarán los mediocampistas Christian 'Aladino' Cueva, Joshimar Yotún y Pedro Aquino.

El 'Tigre' Gareca convocó de emergencia al argentino nacionalizado peruano Horacio Calcaterra, y a Osling Mora en lugar de los dos volantes descartados.

La selección inca entreno la mañana del sábado en la Villa Deportiva Nacional y por la tarde viajaba a La Paz.

Perú marcha séptimo con 11 puntos en el premundial sudamericano a Catar-2022. Bolivia por su parte está novena con seis unidades.

Tras el encuentro en La Paz, la selección inca viajará a Buenos Aires para enfrentar el próximo jueves a Argentina de Lionel Messi.