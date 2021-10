Aldo Leao: "Es Brasil, pero en cancha son 11 contra 11, se le puede ganar"

Colombia se mide al rival más complicado de las Eliminatorias. Brasil es líder invicto y visitará en Barranquilla a una Selección necesitada de puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a Catar 2022.

En diálogo con el Carrusel Caracol, Aldo Leao Ramírez, uno de los jugadores colombianos que en Selección enfrentó a Brasil, aseguró que si bien es difícil el rival, no es imbatible.

Le puede interesar

"Hoy en día es de respetar a los rivales. Brasil es líder, pero más allá de eso, dentro del terreno de juego somos 11 contra 11, podemos jugarle y se le puede ganar a Brasil", dijo.

Sin embargo, no fue ajeno a que Juan Guillermo Cuadrado será una baja importante en el equipo de Reinaldo Rueda, más frente a un Brasil que recupera a Neymar para el duelo de este domingo.

"La ausencia de Cuadrado es importante, él aporta mucho fútbol en defensa y ataque, es uno de los referentes, pero habrá alguien que esté esperando la oportunidad para decir estoy acá y puedes contar conmigo", comentó.

La pregunta sigue siendo una y es cómo atacar a Brasil y hacerle daño, para Aldo, sí hay respuesta: "Si le quitamos la pelota, es un rival que se siente incómodo y le cuesta. Colombia tiene jugadores que saben tratar el balón, eso es importante".

"Yo utilizaría un equipo que juegue más fútbol y no vaya tan directo, a veces hacer eso te juega en contra, más sabiendo que te vas a enfrentar a una Selección que si te queda una te la va a cobrar. Cuando no se tenga el balón todos se tienen que poner defensivos, vamos a jugar con Brasil, que trata bien el balón. Cuando no se tenga la pelota debemos movernos y llevarlo a la zona más débil para quitarle el balón", añadió.