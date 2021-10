Vergara: "Confío en tener la oportunidad en Selección, me toca hacer fila"

"Seguiré trabajando y confiando en Dios de que algún día voy a tener la oportunidad en la Selección, mientras me toca hacer fila", dijo Duván Vergara sobre su no convocatoria para la jornada de Eliminatorias de octubre.

Colombia se medirá en tres partidos importantes desde este jueves en las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Reinaldo Rueda entregó la lista de 26 jugadores convocados, uno de ellos, Miguel Ángel Borja, desafectado por una lesión con su equipo en Brasil, pero la realidad es que muchos esperaban ver el nombre de Duván Vergara en la convocatoria.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el jugador del Monterrey de México, con gran presente en su club, habló sobre buen momento en 'Rayados', aunque por ahora no se vea el fruto reflejado en llamados de la Selección Colombia.

"Estoy muy contento acá en México, gracias a Dios se están dando las cosas y con el equipo estamos en lo más alto de la tabla. Me contrataron para aportarle al equipo, seguiré trabajando y confiando en Dios de que algún día voy a tener la oportunidad en la Selección", explicó Vergara.

Para el exjugador del América es importante mantenerse como un futbolista polifuncional y destacó que, incluso, ha tenido protagonismo en posiciones donde para muchos era extraño verlo.

"Soy de los que pienso, y varios técnicos que he tenido me han inculcado, que para atacar hay que desordenarse, uno tiene que cumplir funciones, pero hay veces en las que uno queda por derecha o delantero, yo no tengo ningún inconveniente. Cuando el profe Juan Cruz Real me utilizó mucho por derecha, a él lo criticaron, pero al final hice varios goles por ahí, uno es profesional y tiene que estar capacitado para jugar en cualquier posición, tenemos que ser polifuncionales", comentó.