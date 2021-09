Ortiz: "No sé si me estén siguiendo, pero trabajo para estar en Selección"

La convocatoria de la Selección Colombia para la triple fecha de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 está a punto de conocerse y son varias las sorpresas que se esperan en la lista de Reinaldo Rueda.

José Ortíz es uno de los jugadores más descatados en el renacer de Santa Fe, tras un mal inicio en la Liga Colombiana y donde los 'Leones' se aferran a la ilusión de clasificar a los cuadrangulares finales.

"Estoy muy contento en Santa Fe, muy agradecido por esta oportunidad tan hermosa que Dios me regaló. Ahora hemos encontrado una idea de juego, nos hemos acomodado a lo que realmente el entrenador quiere", comentó el jugador en diálogo con El VBar de Caracol Radio.

Sobre los rumores que lo acercan a la Selección Colombia, por el supuesto seguimiento que le estaría haciendo el técnico Reinaldo Rueda, el central fue claro en destacar que no sabe si sea cierto, pero la realidad es que siempre trabaja con el objetivo claro de vestirse con la camiseta tricolor.

"Decir que esté enterado de algún seguimiento del profe Rueda sería decir mentiras, yo no sé nada, simplemente trabajo como lo he venido haciendo siempre. Gracias a Dios he venido cada partido jugando muy bien. He escuchado muchos rumores sobre mi valorización en el mercado", asaeguró.

"Es una ilusión que tengo desde pequeño, es un objetivo que tengo con mi papá, cuando estaba más pequeño mi objetivo con mi mamá era terminar los estudios, y con mi papá el objetivo es jugar en la Selección", añadió.