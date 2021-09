Jugador de la NBA no se vacunará y afrontará fuertes consecuencias

La NBA denegó el viernes una solicitud del canadiense Andrew Wiggins para obtener una exención de la vacuna de covid-19 por motivos religiosos, por lo que el alero no podrá jugar los partidos como local de los Golden State Warriors hasta cumplir con este requerimiento.

En un comunicado, la liga de basquetbol norteamericana dijo que la negativa de Wiggins a vacunarse supone una violación de los protocolos del departamento de salud de la ciudad de San Francisco (California). Las autoridades locales exigen una vacunación completa de todas las personas que asistan a grandes eventos en recintos cerrados.

"La NBA ha revisado y denegado la solicitud de Andrew Wiggins de una exención religiosa para la orden del departamento de Salud Pública de San Francisco que exige la vacunación contra la covid-19 a todos los participantes de 12 años o más en los grandes eventos bajo techo", dijo la NBA en un escueto comunicado.

El alero, segundo máximo anotador de la franquicia la temporada pasada con 18,6 puntos tras la estrella Stephen Curry (32,0), es uno de los jugadores de la NBA de más alto perfil que ha sostenido públicamente que no se vacunará. El jugador además podría perder 350.000 dólares de sueldo por cada partido al que no asista.

"A cada uno lo suyo. Quien quiera vacunarse, que lo haga; quien no quiera hacerlo, que no lo haga", dijo Wiggins en marzo. "Ahora mismo, yo no me la voy a poner, pero no es una crítica a nadie que se la ponga. Yo tomo mis propias decisiones. Pero ahora mismo, he decidido no tomarla".