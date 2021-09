Arboleda: "Estoy viviendo dos sueños. Soy la envidia de Colombia"

"Hay de todo, hay que cerrar el pico y no comer mucho", le dijo Iván Mauricio Arboleda al El Vbar en una charla donde habló de sus primeros días en España. El arquero nariñense ya puede ser tenido en cuenta por el técnico Andoni Iraola luego de una demora hasta que la AFA no enviara un documento.

"Estoy en modo adaptación al fútbol europeo, me costó por ahí la primera semana y gracias a Dios ya estoy a disposición del técnico. Ya estoy acostumbrado a estas cosas, a pasar por todo esto, la verdad no va a ser fácil el proceso. Pero vengo ya con este chip de hace más de 7 años que estuve en Argentina. Manejar otras culturas no es fácil, sé que un día la oportunidad me va a llegar", agregó Arboleda.

Sobre su relación con el 'Tigre' dijo el ex Banfield: "nadie duda de lo que Falcao nos puede dar, tampoco ustedes como colombianos. Hemos disfrutado mucho a Falcao, en este caso me toca disfrutarlo al pie de la letra, disfrutarlo cerca, de hecho siempre hablo con él antes del partido, es algo muy lindo para mí. Le digo: 'hoy entrás y vas a marcar'. Es algo de fe. Le tengo mucho respeto y mucho cariño desde antes, creo que no es nuestro referente a nivel mundial. es un ejemplo para todos los jóvenes y grandes"

También Arboleda se mostró feliz por su acercamiento con Radamel Falcao García y expresó: "estoy viviendo dos sueños, uno jugar en Europa y otro jugar al lado de Falcao. Hoy soy la envidia de Colombia (risas)".

Por ahora es incierto cuando podría tener minutos el guardameta colombiano: "la competencia no es nada fácil, la competencia es trabajo y trabajo. Soy un portero que tiene muchas ganas de seguir creciendo. Por ahí escucho que dicen 'sucesor de Ospina'. No, todo es paso a paso. Ospina para mí es un referente que lo tengo muy arriba y siempre trato de aprender de él".