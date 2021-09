Eduardo Verano De la Rosa oficializó su candidatura presidencial

El exgobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa entró formalmente en la carrera por la presidencial de la República en la contienda electoral de 2022.

Verano de la Rosa lanzó su candidatura por el Partido Liberal y aseguró que trabajará por la consolidación de un Estado desde las regiones.



“Vamos a representar a todas la regiones del país. Es fácil decir que venimos desde la región Caribe, sí representamos a la región Caribe, pero no solamente estaremos trabajando para lograr un desarrollo económico y armónico desde la región Caribe, es de todas las regiones del país, que nos tenemos que unir no solamente porque es la hora de las regiones sino porque vamos a luchar contra un centralismo que durante tantos años ha minimizado las posibilidades de desarrollo de nuestro país”, afirmó.

Verano de la Rosa aseguró que en los próximos días anunciará oficialmente al Partido Liberal su aspiración presidencial y que pedirá reglas de juego claras para la escogencia del candidato de la colectividad.



“Soy Liberal, seré Liberal hasta la muerte y trabajaré intensamente por lograr la unidad del Partido Liberal. Seré respetuoso de las reglas de juego, seré respetuoso también del proceso de desarrollo que imponga el Partido Liberal, pero también voy a solicitar de una manera especial a las autoridades de mi partido que haya una reglas de juego claras que nos permitan competir para representar al partido en esta contienda presidencial”, indicó el exgobernador.

Sobre el respaldo que algunos directivos han manifestado a la candidatura de Alejandro Gaviria y la invitación a que lo haga por la colectividad, dijo que buscará que se establezcan reglas claras.

Y agregó: “se que estoy jugando en un partido donde las condiciones no me son favorables, por qué porque las mismas directivas han tomado una decisión, entonces me toca a mí trabajar el doble para tratar de imponer criterios, para tratar de explicar procesos, de explicar programas, como hicimos recorriendo nuestro departamento cuando estábamos haciendo campaña, haremos lo propio a nivel de país”.



Indicó que trabajará por la protección del medio ambiente, en la generación de empleo juvenil y en la diversificación de las exportaciones.