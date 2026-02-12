Alexander López regresa al Senado tras renunciar a la Procuraduría

La Mesa Directiva del Senado de la República reintegró en su curul a Alexander López, luego de que la Corte Constitucional concluyera que no incurrió en doble militancia.

Y aunque la Sección Quinta del Consejo de Estado había declarado la nulidad electoral de López Maya en el 2023, el alto tribunal tuvo que emitir una nueva decisión en la que reconoció que “no se encuentra demostrado el elemento objetivo de la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo”.

“De esta manera, se corrige un acto de injusticia que se cometió por el máximo tribunal administrativo y de lo contencioso administrativo, y se resarcen los derechos políticos de un senador que jamás debió ser apartado de su curul”, dijo la oficina del congresista.

Ante esta decisión, López confirmó que, inmediatamente, “se pone a disposición del Pacto Histórico y del candidato presidencial Iván Cepeda Castro” para ganar la presidencia de la República y varias curules en el Congreso de la República.

Esta es la resolución que expidió la Mesa Directiva del Senado:

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

La Corte Constitucional le devolvió la curul a Alexander López Maya: estas son las razones

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de López al debido proceso y a elegir y ser elegido, luego de que el Consejo de Estado le quitara su curul en el Senado de la República hace dos años.

López Maya se venía desempeñando como procurador delegado; sin embargo, desde que salió del Congreso emprendió una batalla judicial en la que el máximo tribunal constitucional, en última instancia, le dio la razón y ratificó que no incurrió en doble militancia.

La Corte reconoció una tutela de López Maya y ordenó dejar sin efectos la sentencia del 9 de noviembre de 2023 del Consejo de Estado.

Y es que, para el Consejo de Estado, López fue candidato al Senado de la República por el Partido Polo Democrático Alternativo, colectividad que hace parte de la coalición del Pacto Histórico, y apoyó la candidatura del señor Jorge Édgar Flórez Herrera, quien fue inscrito por el Partido Alianza Verde para la Cámara de Representantes por el departamento de Santander, agrupación política que no hacía parte de la referida coalición.

No obstante, la Sala Plena consideró que la Sección Quinta incurrió en un defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas aportadas al expediente. Además, no tuvo en cuenta el fraccionamiento de la alianza del Pacto Histórico por la que se juzgó la doble militancia.

“Configuró el defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas aportadas al expediente, que dejaron en evidencia que, al menos en cuanto a la participación del partido Polo Democrático Alternativo, existía la convicción de que la coalición estaba fraccionada y que el señor Alexander López Maya obró con lealtad hacia su organización en el apoyo brindado al candidato Flórez Herrera”, dijo la Corte Constitucional.