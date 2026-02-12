El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Denuncian que entidades del Gobierno no han pagado a más de 2.000 contratistas desde diciembre

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, denunció en los micrófonos de Caracol Radio que al menos 2.395 contratistas de varias entidades del Gobierno Nacional no han recibido el pago de sus honorarios desde diciembre.

Los casos documentados están en el Ministerio del Interior (1.410 contratistas), el Departamento Nacional de Planeación (790), Minciencias (69) y la UPIT (126). “Tengo documentado a casi 2.500 personas, pero son muchos más”, aseguró.

Y, pese a que en diciembre el ministro de Hacienda señaló que el pago a contratistas se hace “mes vencido”, a la fecha, 12 de febrero, no se ha cumplido lo adeudado. “Sorpresa, estamos a mitad de febrero y no les han pagado”, señaló.

Lozano advirtió que la situación es grave porque estos trabajadores dependen exclusivamente de sus honorarios para sostener a sus familias, en una temporada en la que deben asumir matrículas, útiles escolares, arriendos y otras obligaciones. “Trabajaron duro su diciembre y no les han pagado”, insistió.

Caracol Radio se contactó con el Ministerio de Hacienda y aseguraron que ellos van asignando presupuesto -lo que se denomina Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)- de acuerdo a las necesidades que pide cada entidad del Gobierno.

Por lo que serían las mismas entidades las que tendrían que priorizar pagarles a sus contratistas de acuerdo a la disponibilidad que les van dando. Si no lo priorizaron, no es necesariamente responsabilidad de Hacienda, que está tratando de resolver el rezago presupuestal, que es de $40 billones.

