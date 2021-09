Con solicitud a la CIDH, Ángela María Robledo busca no perder su curul

La Comisión Colombiana de Juristas presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares, para la actual congresista Ángela María Robledo, con el fin de evitar, precisamente, que pierda su investidura en la Cámara de Representantes.

La Corte Constitucional hace un par de meses había tumbado la curul de Robledo por considerar que la excandidata vicepresidencial vulneró la prohibición de la doble militancia, por haber pertenecido al Partido Verde y buscar, junto con la Colombia Humana y Gustavo Petro, llegar a la Casa de Nariño en 2018. Sin embargo, el fallo no le ha sido notificado a Robledo, por lo cual sigue asistiendo al Capitolio.

Le puede interesar:

Ahora bien, la notificación de este fallo se tiene previsto que llegue en los próximos días y es por ello que se procedió con la solicitud ante la CIDH, invocando el artículo 25 de su reglamento. "Considero que hay una interpretación equivocada tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, sobre la doble militancia. En los dos fallos no se tuvo en cuenta que Colombia Humana no tenía personería jurídica, por lo que no aplicaba la extensión de doble militancia", afirmó Robledo.

Además, añadió que "también señalamos el derecho a la igualdad, dado que a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien también fue acusada de doble militancia (por pertenecer al Partido Conservador y ser candidata a la Vicepresidencia por el Centro Democrático), el mismo magistrado del Consejo de Estado le mantuvo su cargo y a mí me anuló la curul".

De otra parte, la congresista explicó que "después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso Colombia-Gustavo Petro, para suspender o anular derechos políticos se requiere que la medida sea tomada por un juez, con un debido proceso, y que haya un delito por medio. Ninguna de esas situaciones se cumple en mi caso".

Vea también:

Finalmente, Robledo señaló que esta solicitud responde también, o tiene como finalidad proteger su integridad personal, "debido a actuaciones de la Procuraduría General de la Nación y, de manera específica, por una carta intimidatoria que recibí en mayo del general Enrique Zapateiro (actual comandante del Ejército Nacional), a raíz de mis actuaciones como defensora de los Derechos Humanos de los jóvenes en Colombia".

Para la comisión, según el texto radicado, es necesario que el Estado colombiano suspenda los efectos de las sentencias proferidas en contra de la congresista, "por resultar contrarias al ejercicio y a las garantías de sus derechos políticos y cese cualquier otro tipo de persecución que adelanta contra la congresista. De esta manera, Ángela María Robledo Gómez podría ejercer su cargo en la curul, hasta la terminación del período constitucional el 19 de julio de 2022, por haber obtenido el segundo puesto como candidata a Vicepresidenta en 2018".

En ese mismo sentido, se solicitó suspender la investigación disciplinaria iniciada en contra de Robledo, durante el reciente Paro Nacional, por la Procuraduría, y adoptar las medidas necesarias para evitar "cualquier agresión contra la integridad personal de la congresista".