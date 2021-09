Si solo Zuluaga lleva las banderas del partido, que nos expulsen: Valencia

Sigue la polémica al interior de Centro Democrático luego de que 33 congresistas de la colectividad, a través de un comunicado, respaldaran la precandidatura a la Presidencia del exministro Óscar Iván Zuluaga. El texto, de dos páginas, causó malestar entre los demás precandidatos y llevó incluso al partido a pronunciarse.

"Yo respeto mucho que todos tengan una preferencia. Lamento un poco los términos del comunicado en dos sentidos; el primero, decir que solo el doctor Zuluaga, a quien quiero y admiro mucho, lleva las banderas del partido genera la pregunta de si nosotros no las llevamos, y si es así, yo creo que nos pueden expulsar del partido. Si no es así, no creo que la descalificación se amerite", afirmó la senadora y precandidata Paloma Valencia.

Precisamente en la comunicación de los parlamentarios se afirma que aunque los demás aspirantes a la Presidencia son merecedores de ocupar en su momento la jefatura del Estado, "hoy el líder que nos aglutina y tiene la credibilidad ante los ciudadanos para asumir las banderas de nuestro partido es Zuluaga. Es él quien encarna la tesis del uribismo".

Por lo mismo, Paloma cuestionó que "si hay unas reglas ya definidas para escoger un candidato, algunos miembros de la bancada pretendan crear el sentimiento de que todos los demás candidatos son inanes y no hay que tenerlos en cuenta. Creo que es un desacierto por parte de quien escribió el comunicado, seguramente sin esas intenciones, pero así lo hemos leído muchos".

Al igual que Paloma, que concluyó considerando que este es "un traspiés que pronto superaremos", el también precandidato, y representante a la Cámara, Edward Rodríguez señaló que "son las bases del Centro Democrático los que realmente eligen al próximo presidente de Colombia. El doctor Óscar Iván escogió como grupo semilla a los políticos".

La inconformidad de los demás precandidatos llegó a tal punto que el partido, en otro comunicado, tuvo que ratificar que "la soberanía descansa en sus militantes, por eso eligen candidatos y deciden. El Centro Democrático es un partido que tiene como principio el respeto a la democracia participativa y a las reglas que surjan en el marco de los procesos internos".

Justamente, como lo expone la colectividad, el mecanismo de encuesta se llevará a cabo previo al lunes 22 de noviembre, fecha en la que esperan anunciar oficialmente el candidato único del uribismo. Además de Zuluaga, Paloma Valencia y Edward Rodríguez, los otros aspirantes a la Casa de Nariño son María Fernanda Cabal, Rafael Nieto y, el recién sumado, Alirio Barrera.