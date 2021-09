James Rodríguez: "Yo quiero jugar, pero hay cosas que no dependen de uno"

La problemática en torno a James Rodríguez sobre si juega o no cada fin de semana, será una de las constantes al menos hasta enero, mes donde se abre nuevamente el mercado de transferencias y se podría marchar del Everton.

Este viernes, en rueda de prensa previa al partido del próximo lunes por Premier League entre el conjunto 'Toffee' y el Burnley, el entrenador español Rafael Benítez nuevamente le dio la espalda al futbolista colombiano, luego de expresar que: "Para estar en forma (James) necesita jugar y jugar partidos seguidos, y en este momento está por detrás de los demás".

A pesar de que James Rodríguez se unió a los entrenamientos tras los cuatro días libres que tuvo, Benítez lo sigue viendo falto de forma. No obstante, el colombiano aseguró mediante la plataforma de Twitch en una de sus transmisiones de este viernes, que se encuentra trabajando bien y en un estado óptimo.

"Estoy apto y disponible para lo que el técnico quiera, me estoy entrenando bien. Extraño verme jugar, yo también quiero jugar y hay cosas que no dependen de uno. Hay que entrenarse bien para lo que se viene. Estoy entrenándome bien, físicamente estoy bien, con muchas ganas y preparado para todo lo que sea. Me siento fuerte", comentó.

Aunque las posibilidades de que integre la convocatoria para el próximo partido ante el Burnley son escasas, James sigue preparándose y entrenando a la par de sus compañeros y en el gimnasio, tal como confirmó el técnico español.

En medio de la transmisión, James también se refirió al triunfo de la Selección Colombia 3-1 ante Chile por las Eliminatorias.

"Estuvo bueno el partido. Un primer tiempo súper bueno, salieron a querer ganar y eso es bueno, siempre hay que tener esa actitud".

"La selección el que esté hay que apoyarla siempre, éste el que esté. El tiempo pasa, los jugadores se van y hay que darle apoyo a los nuevos. Al que le van a dar, le guardan, así que tiempo al tiempo", agregó sobre su regreso a la Selección Colombia, que afrontará una difícil triple fecha en octubre contra Uruguay, Ecuador y Brasil.