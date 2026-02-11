Así quedó Colombia en tabla de posiciones Sudamericano Femenino Sub-20: ¡La Selección clasificó!

¡Colombia se clasificó a la fase final del Sudamericano Femenino Sub-20! La Selección derrotó este martes 10 de febrero a Uruguay por 2-0 y con ello quedó como líder del Grupo A, lo cual asegura su presencia en la siguiente instancia del campeonato con una fecha de antelación.

Le puede interesar: Cata Usme admitió no saber la razón por la que fue borrada en Selección Colombia: “Que me lo digan”

Maithe López se encargó de abrir la cuenta sobre los 41 minutos, gracias a un remate potente que se le escapó increíblemente de entre a las manos a la guardameta rival. Y más adelante, sobre los 84′, María Fernanda Viáfara selló de cabeza el triunfo cafetero.

La Selección Colombia llegó con esto a 7 puntos y se posiciona como puntera de su grupo, además de eliminar a Uruguay, que se quedó si chances matemáticas de meterse al hexagonal final. Las dirigidas por Carlos Panigua y Venezuela (que podría quedarse afuera solo con una catástrofe) son las únicas selecciones con cupo asegurado en la próxima instancia.

Lea tambié acá: Liga Femenina 2026: así se jugarán los partidos de la primera fecha

Vea acá las mejores acciones del partido Colombia vs Uruguay en el Sudamericano Femenino Sub-20

Tabla de posiciones del Grupo A en el Sudamericano Femenino Sub-20

Pos. Selección Puntos Partidos 1. Colombia 7 3 2. Venezuela 6 3 3. Paraguay 4 3 4. Uruguay 4 4 5. Chile 1 3

*La Selección Femenina Sub-20 solo ha disputado tres partidos, debido a que en la primera jornada del Grupo A le correspondió jornada de descanso.

El combinado cafetero se encuentra invicto en el campeonato sudameircano, luego de empatar en la primera jornada con Chile (único punto que actualmente suma el seleccionado austral) y posteriormente derrotar a las venezolanas.

En la quinta y última fecha, programada para el jueves 12 de febrero a las 4 de la tarde (todos los juegos serán en simultáneo), Colombia se medirá con Paraguay.