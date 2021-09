Prográmese con los futbolistas colombianos en Europa este fin de semana

Luego de la triple fecha FIFA para las Eliminatorias a Catar en todos los continentes, las ligas de Europa se reactivan y con ello vuelve la participación de los futbolistas colombianos en sus clubes.

No obstante, algunas de las principales figuras como Juan Guillermo Cuadrado, quien no pudo regresar a Italia por una gastroenteritis o Radamel Falcao García, que será oficializado en el Rayo Vallecano durante el fin de semana no podrán actuar; así como sigue la incertidumbre sobre la actuación de James Rodríguez con el Everton.

Entre tanto, esta es la agenda de actuación de futbolistas colombianos para este fin de semana en Europa:

Sábado 11 de septiembre

Premier League

- Davinson Sánchez

Crystal Palace vs. Tottenham

Hora: 6:30AM

- Juan Camilo Hernández

Watford vs. Wolverhampton

Hora: 9:00AM

- Steven Alzate

Brentford vs. Brighton

Hora: 9:00AM

Championship Inglaterra



- Jefferson Lerma

Bournemouth vs. Barnsley

Hora: 9:00AM



Serie A

- David Ospina*

Napoli vs. Juventus

Hora: 11:00AM

- Duván Zapata

Atalanta vs. Fiorentina

Hora: 13:45PM

Domingo 12 de septiembre

Serie A

Kevin Agudelo

Spezia vs. Udinese



Hora: 8:00PM

Ligue One

Deiver Machado

Bordeaux vs. Lens

Hora: 8:00PM

Bundesliga

Rafael Borré*



Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart

Hora: 8:30PM

Jupiler Pro League de Bélgica

Jhon Lucumí, Carlos Cuesta* y Daniel Muñoz*

Genk vs. Union Gilloise

Hora: 2:00PM

Lunes 13 de septiembre

Premier Liga Rusa



- Jhon Córdoba



FC Rostov vs. Krasnodar

Hora: 11:30

LaLiga

- Johan Mojica

Getafe vs. Elche

Hora: 1:00PM

- Luis Suárez, Carlos Bacca y Santiago Arias

Granada vs. Real Betis

Premier League

- Yerry Mina y James Rodríguez*

Everton vs. Burnley

Hora: 2:00PM



*Jugadores que llegaron de fecha FIFA y su convocatoria es una duda; James Rodríguez que no entraría en los planes de Rafa Benítez.