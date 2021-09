James y su apoyo a la Selección: "Que meta gol el que sea, hay que ganar"

James Rodríguez volvió a mostrar su apoyo a la Selección Colombia a pesar de su ausencia una vez más para un partido del equipo 'tricolor', en esta oportunidad ante Chile por la fecha 10 de las Eliminatorias.

El futbolista del Everton realizó un directo este jueves tras regresar a Liverpool para continuar en el club 'Toffee'; en dicho compartir con sus seguidores, se mostró emocionado por el partido de la Selección Colombia para el cual dijo "la trasnochada vale la pena, el partido es la 1 de la mañana acá", después de haber dedicado unas palabras al equipo.

Le puede interesar:

"Hay que darles una buena energía a los muchachos para que puedan ganar hoy. Después de dos empates en dos plazas durísimas donde no va a ganar cualquiera, hay que ganar hoy como sea. Desde acá voy a dar buena energía y espero que todo el país esté positivo, no hay que crear mala energía porque los muchachos sientes eso a veces", comentó.

Uno de sus seguidores le preguntó por quién le gusaría que hiciera gol ante Chile, a lo que respondió: "Que meta gol Falcao, obvio, 'Lucho' Diaz o Juanfer, que meta gol el que sea, pero que ganemos hoy, se vienen tres fechas con rivales muy duros y hay que ganar".

Sobre los empates ante Paraguay y Bolivia, expresó: "La gente piensa que son partidos fáciles, pero son partidos bravos. Para mí los dos puntos fueron buenos, pero se podía haber ganado y hoy hay que ganar como sea".

"Estaré haciendo acá fuerza para que Colombia haga las cosas bien y puedan ganar. ¡Positivismo, vamos, siempre!", agregó.

Del mismo modo, destacó que ya se encuentra entrenando con el Everton y espera jugar el próximo lunes ante Burnley.

"Estoy entrenando hace un par de días ya. Tuve 4 días libres, estoy entrenándome para mí si me toca jugar y esto apto para hacerlo bien, estoy entrenando de buena manera físicamente. Estoy bien y tranquilo. Everton juega el lunes, si me van a llevar estaré apto, estoy con ganas de poder jugar. Los fans acá me han brindado mucho cariño, así que si me toca jugar lo haré de buena manera como siempre", finalizó.