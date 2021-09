Miles de personas recorren Brasilia en manifestaciones a favor de Bolsonaro

Este 7 de septiembre es el día de la Independencia de Brasil y la ocasión es aprovechada por los seguidores del presidente Jair Bolsonaro para salir a las calles a pedir por la libertad y por una intervención militar de la Corte Suprema y del Congreso.

Ya miles de personas recorren la Explanada de los Ministerios en Brasilia y se espera la presencia del mandatario, quien afirmó que "es el día del pueblo" y es este el que va a decidir qué camino debe seguir el país.

Bolsonaro ha tratado de no repetir exactamente las palabras de sus seguidores más radicales, pero sí ha llamado a las personas a salir a favor de "la libertad, la propiedad privada, los valores conservadores y dios".

Los manifestantes actuaron con violencia la noche anterior intentanto derribar la seguridad de la Corte Suprema, en donde se declaran enemigos de algunos de los magistrados más liberales.

"Nuestro país no puede seguir siendo rehén de una o dos personas, no importa dónde estén... A partir de ahora no admito que otras personas jueguen fuera de las cuatro líneas de la Constitución", manifestó Bolsonaro.

Este martes marchan también opositores a Bolsonaro quienes expresan temor por lo que pueda pasar con la democracia en Brasil. Eso tras una advertencia de dirigentes de la izquierda a nivel global, quienes manifestaron que el presidente "intentará dar un golpe militar".