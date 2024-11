“Las elecciones fueron un error”: Petro sobre Venezuela

Colombia

En una entrevista con el medio brasileño Globo, el presidente Gustavo Petro aseguró que tras la situación política en Venezuela, no hay posibilidad de construir un frente común entre países como Brasil, México y Colombia.

Petro calificó las elecciones recientes en ese país como un “error”, con actuaciones oscuras que no han aportado claridad sobre los resultados.

Sobre la postura que países de la región deberían tomar sobre Venezuela @petrogustavo aseguró: “Un frente común sobre Venezuela ya no va a existir, fue un error las elecciones(…) la exigencia de un cambio radical de gobierno en este momento no es realista” @caracolradio… pic.twitter.com/pdUTfmtd9W — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 19, 2024

“Un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. […] Las elecciones dejaron un mapa oscuro al no mostrar las actas. La exigencia de un cambio radical de gobierno en este momento no es realista, pero habrá un momento en que el pueblo venezolano sabrá cómo blindar su país de agentes nocivos para su sociedad”, afirmó Petro.

Aunque se esperaba que la situación de Venezuela fuera discutida en el marco de la cumbre del G20, el presidente y el Canciller Luis Gilberto Murillo confirmaron que el tema no ha sido abordado, ni siquiera en la reunión sostenida ayer entre los países progresistas del bloque, como Chile, Brasil, México y Colombia.