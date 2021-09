"El único que no pudo atender fue Santos”: Canciller

Se conocen nuevos detalles sobre la reunión que tenían hoy los expresidentes del país, con el presidente Iván Duque, para analizar las audiencias que se van a llevar a cabo en La Haya, en medio del proceso de litigio entre Colombia y Nicaragua.

La vicepresidenta y Canciller Marta Lucia Ramírez aseguró que, pese a que nunca se concretó el encuentro, ella se reunió previamente con algunos exmandatarios para explicar la posición que tendría el gobierno colombiano en este tribunal.

Dicha reunión se habría llevado a cabo con el expresidente Pastrana, Uribe, Gaviria y Samper; sin embargo, no fue posible con el expresidente Juan Manuel Santos.

“Yo visité a todos los que me dieron cita; me dio cita el expresidente Pastrana, Uribe, Gaviria, Samper, y todos les llevé su invitación; el único con el que no me pude reunir, que no me pudo atender, fue el expresidente Santos, pero estoy segura de que para todos ellos el interés nacional está encima de cualquier diferencia”, explicó

Pese a que no se dio el encuentro la canciller aseguró que el gobierno mantendrá informados a los expresidentes sobre esta situación.

“Haremos una sesión informativa en el curso de los próximos días por que es importante que tengan mucha claridad sobre lo que viene en esas audiencias, sabemos que el fallo sobre ese proceso se va a dar en unos 6 o 7 meses” señaló.