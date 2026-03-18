Fiscalía presentó principio de oportunidad en favor del hombre que amenazó al presidente Petro

Justicia

La Fiscalía General de la Nación presentó un principio de oportunidad en favor de Manuel Yasman Sacro Ramírez, el hombre que amenazó al presidente Gustavo Petro a través de las redes sociales, en el que asumió su responsabilidad por los hechos.

Sacro Ramírez pidió perdón al presidente Petro: “Yo no entendía bien lo que decía… dije cosas violentas que ahora me dan vergüenza. Me dejé llenar la cabeza de odio”.

Ante el juez 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, el hombre asumió su responsabilidad en los hechos y señaló que se arrepiente de lo ocurrido.

El delito por el que es procesado es: amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

“Hoy reconozco que desear un golpe de Estado y decir que hay que acabar con el presidente, ni acabar con él, no es libertad de expresión, es un crimen y es odio puro. No quiero ser parte de quienes odian al país”.

El presidente Petro lo perdonó

“Señor Manuel Yasman Sacro Ramírez, querido compatriota Manuel, he recibido su carta de perdón, escrita con el corazón en la mano, y la leo no como un acto formal de la Presidencia, sino como un gesto humano que trasciende las sombras del pasado”, dijo el jefe de Estado.

Petro reconoció que le dolió el mensaje intimidante del procesado.

“Yo he luchado toda mi vida por gente como usted, y sentir amenazas de personas como usted, gente humilde, es, en cierta forma, un dolor que yo mismo percibo. Esas expresiones, nacidas de un momento de ira o desconcierto, no definen al hombre que hoy, con humildad sincera, se enfrenta a la verdad y busca redención. Para eso es la justicia restaurativa. Como presidente de todos los colombianos y como un ser humano marcado por sus propias luchas, acepto de corazón su pedido de perdón”.

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“No guardo rencor”: Petro

El jefe de Estado, mediante un video, le dijo a Manuel Yasman Sacro Ramírez que su carta lo conmovió y que “la vida no es un tribunal eterno de culpas”.

“No guardo rencor; al contrario, lo abrazo como una semilla de reconciliación en esta tierra que tanto hemos lastimado unos a otros. Su carta me conmueve porque habla de un colombiano común, de los pobres que, víctimas de la ignorancia, a veces elevan su voz en un grito de odio que no les pertenece. Usted, vendedor ambulante, sin estudio ni bienes para pagar sus errores, pero con la dignidad de quien se arrepiente, ofrece su cambio y nos recuerda que esa voz del humilde no debe convertirse en altavoz del rencor".

Añadió: “Usted dice que no es perfecto, que quiere corregir el rumbo, ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor colombiano, y en eso, Manuel, nos parecemos todos. La vida no es un tribunal eterno de culpas, sino un camino de segundas oportunidades, oportunidad y posibilidad de progreso”.

Sobre la libre expresión, el mandatario aseguró que “es el oxígeno de la democracia, el derecho sagrado de disentir, de criticar con rigor y de señalar en voz alta, pero no es un manto para la agresión gratuita, para el odio que siembra divisiones ni para el veneno que nos aleja de la construcción colectiva”.

Finalmente, dijo Petro: “Yo acepto su perdón, no quiero que de este hecho surja un castigo judicial, así que acepto su perdón con gratitud y esperanza (…)”.