EE.UU. no iba a luchar una guerra que los afganos no quieren pelear: Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló ante su país y ante el mundo sobre lo que está ocurriendo en Afganistán con la llegada de los talibanes al poder.

Desde la Casa Blanca empezó recordando que Estados Unidos llegó a Afganistán en 2001 como respuesta a un ataque de Al Qaeda y lograron la meta de debilitar a ese grupo terrorista, dar con Osama Bin Laden y también disminuir el poder de los talibanes.

En ese sentido aclaró que la misión no era construir una nueva sociedad ni fortalecer ese aspecto en Afganistán. "La misión nunca fue crear una democracia centralizada. Es y sigue siendo prevenir otro ataque de esas magnitudes en territorio estadounidense", expresó Biden.

El presidente agregó que la amenaza terrorista ha hecho metástasis y está ahora en países como Siria, Somalia y otros en los que explicó que Estados Unidos no tiene presencia militar permanente y se enfoca en operaciones contra el terrorismo. Por eso considera que ese es el plan a seguir en Afganistán.

En el discurso explicó que cuando llegó al poder se enfrentó a la decisión de cumplir los pactos y acuerdos que tenía el expresidente Donald Trump o en desplegar nuevas tropas ante creciente amenaza talibán y así escalar el conflicto.

"Me mantengo firmemente en mi decisión de retirar las tropas, pues después de 20 años aprendimos que ningún momento iba a ser el correcto. Hicimos planes para todas las contingencias pero debo admitir que Afganistán cayó más rápido de lo que habíamos previsto", expresó el presidente.

Tras decir esas palabras pasó a emitir críticas a los líderes afganos, pues señaló que cuando esto ocurrió, todos dejaron el país y el ejército afgano no respondió como prometieron que lo haría. También los acusó de ser incapaces de negociar, de dialogar y de generar un gobierno fuerte y de unidad.

"He hablado con Ashraf Ghani (presidente hasta este domingo) en conversaciones francas y le dije estuvieran preparados para luchar una guerra civil, para limpiar el gobierno de corrupción, para la unidad política, y fracasaron en hacer todo eso. Ghani insistió que las fuerzas afganas iban a actuar, y no lo cumplieron", dijo Biden.

En ese sentido manifestó que si los afganos no quieren pelar esa guerra, no hay motivo ni justificación para enviar más tropas estadounidenses a que den su vida por un conflicto que no les corresponde. Reiteró que luego de esta operación de evacuación del personal y de ciudadanos estadounidenses, la intención es retirar todas las tropas, pero advirtió a los talibanes que si hacen algo en su contra, eso cambiará y se van a defender.

Biden agregó que es el cuarto presidente que tiene que trabajar sobre Afganistán, pero que tiene la intención de ser el último y de no dejarle el asunto a un quinto mandatario. Además considera que las soluciones pasan por el nivel diplomático, en lo que se comprometió a seguir trabajando y también para garantizar los derechos humanos y especialmente de las mujeres.