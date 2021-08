Preciado: "Volví al Cali buscando esto, poder vestir estos lindos colores"

El delantero del Deportivo Cali, Harold Preciado, dialogó con los medios de comunicación en el tercer día de preparación del morfociclo de la Selección Colombia pensando en la triple fecha Eliminatoria de septiembre.

Uno de los principales factores que tuvo en cuenta el entrenador Reinaldo Rueda, fue el factor de la altitud, por lo que convocó para este ciclo de preparación a jugadores adaptados a este ámbito pensando en el partido contra Bolivia. No obstante, Preciado es unas de las excepciones, ya que juega en una ciudad con poca altura.

"Le doy las gracias al Profe por darme la confianza. Como jugador profesional siempre debemos estar preparados para jugar en la altura o en el calor. Tenemos tres fechas importantes por Eliminatorias. El grupo viene trabajando muy bien", dijo.

Del mismo modo, destacó que para el entrenador Reinaldo Rueda, no importa en qué liga esté compitiendo un jugador, pues le da más relevancia a su actualidad.

"Después de estar en China, volver a la Selección es un motivo de orgullo para mí. No esperaba el llamado y estoy disfrutando mucho este momento, me emocioné cuando vi mi llamado. Con Reinaldo sabemos que no importa en la Liga en la que juguemos desde que estemos en buenas condiciones y compitiendo. Volví al Cali buscando esto, poder vestir estos lindos colores", expresó.

Sobre los delanteros con los que puede competir un puesto para estar en las fechas Eliminatorias, Preciado comentó: "Todo lo que hago en mi Club es importante, debo marcar goles. Sabemos que tenemos grandes delanteros como Duván, Muriel, Borré. Espero que cuando tenga una oportunidad, hacerlo de la mejor manera".

Finalmente, se refirió a los aspectos en los que se ha trabajado en el morfociclo, priorizando la definición de cara al gol.

"Con el Profe Reinaldo hemos estado trabajando mucho el tema de la definición. Esto es de trabajo y poco a poco ir mejorando. Esperamos que los que estén en Eliminatorias sean efectivos. Mi forma física la estoy trabajando mucho más. En las Eliminatorias uno se encuentra defensas muy fuertes y la parte física es muy importante", concluyó.