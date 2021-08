Andrade: "El sueño no queda acá, hay que trabajar para seguir en Selección"

El morfociclo de la Selección Colombia ya está en marcha. Este domingo los jugadores del rentado local llegaron a la concentración en Bogotá, hicieron jornada de recuperación en la jornada de la mañana del lunes y atendieron a la prensa.

Uno de esos jugadores que integra este selecto grupo es Andrés 'El Rifle' Andrade, el futbolista de Atlético Nacional que había sido pedido para que estuviera en la Copa América, pero que finalmente consigue este llamado al morfociclo de preparación para Eliminatorias.

"Esto es un orgullo para mí, siento una felicidad inexplicable. Es un sueño cumplido, desde que volví a Colombia trabajé por estar acá y ahora solo me queda trabajar más duro", dijo.

También aprovechó y se refirió al caso de su compañero de convocatoria Andrés Felipe Román: "Nunca perdí la ilusión y la fe de que alguna vez pudiera vestir la camiseta de mi Selección. Andrés Román está contento y feliz, todo el fútbol colombiano lo apoyamos en el momento difícil que pasó", agregó.

Respecto a sus características, similares a otros jugadores de la Selección como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Edwin Cardona, destacó: "Ya todos conocen mi fútbol, la forma de jugar. Por algo me han llamado, las condiciones, de pronto algo diferente a ellos es el cambio de ritmo, el desequilibrio y las posibilidades de jugar en todo el frente de ataque".

"Esto va a ser muy provechoso para las dos partes. Para el cuerpo técnico conocer a los jugadores, y nosotros también conocer la forma de trabajo del Profe Reinaldo", añadió.

Finalmente, agradeció a las personas que lo ubicaban en la Selección desde hace más de dos meses, asegurando que seguirá trabajando para seguir integrando el combinado nacional y por qué no, estar en las Eliminatorias.

"Venía haciendo mi trabajo con Nacional buscando este sueño, que no acaba acá, hay que seguir trabajando para seguir integrando convocatorias y estar en Eliminatorias. Estoy muy agradecido con la gente que me ha pedido para la Selección. Esto fue un objetivo que me puse, es muy gratificante poder lograrlo", finalizó.