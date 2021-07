MinDeporte promete incrementar los premios a los medallistas olímpicos

Guillermo Herrera, nuevo ministro del Deporte, dialogó con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre sus primeros objetivos al frente del Ministerio, las recomendaciones que recibió del presidente Iván Duque y el desempeño de los atletas nacionales en Tokio 2020, entre algunas otras cosas.

"Me llama el Presidente a hacerme este ofrecimiento y me encarga tres cosas: uno, el trabajo con las comunidades, el trabajo social, eso lo hace por mi trayectoria; dos, me pide que sigamos adelantando los proyectos de infraestructura deportiva que tiene el país en este momento y tres, sobretodo, que mantenga la tradición de este Ministerio, que es el Ministerio consentido del Gobierno, como un Ministerio para los deportistas", comentó sobre sus principales retos.

Herrera señaló que el apoyo económico ha sido alto en el gobierno Duque y se buscará incrementarlo. "Creo que invertimos mucho y de hecho el presidente Duque tiene dos legados en deporte, uno que ya está cumplido, que fue la creación de este Ministerio, y el segundo es el compromiso de hacer la mayor inversión en materia deportiva de un Gobierno".

Al respecto reveló: "teniendo en cuenta, además esta situación atípica en Tokio, hemos tomado la decisión, y es una de las primeras cosas que voy a hacer, de incrementar esos valores. Hoy un atleta que se gana un oro en Tokio tiene un premio de 218 millones de pesos, el que gana una plata tiene derecho a 127 millones de pesos y el que se lleva un bronce tiene un reconocimiento de 90 millones de pesos".

"Hemos decidido incrementar esos valores, que no solo van a favorecer a los atletas, sino también a los entrenadores, y también aplicará para los deportistas paralímpicos... El incremento estará entre el 5 y el 10%", agregó sobre este tema.

Respecto a los proyectos de infraestructura, comentó: "En este Gobierno se han entregado más de 400 escenarios deportivos, yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es equilibrar la cancha. En este país están centrados los escenarios deportivos en cuatro departamentos".

"Estamos arrancando, ya hablé con el alcalde Jaime Pumarejo, pero también tenemo otros compromisos muy importantes como lo son los Juegos Nacionales en el 2023 en el Eje Cafetero y una de las primeras cosas que quiero hacer es mirar lo de los Juegos Bolivarianos el próximo año en Valledupar", comentó sobre los eventos que albergará el país.

Y añadió: "Este año en Cali vamos con los primeros Panamericanos Junior en la historia".

Del desempeño de los deportistas colombianos en Tokio, destacó: "Entregándolo todo, más colombianos que nunca, dándonos ejemplos de entrega, de lucha, todos son ganadores, yo espero que regresen al país".

"Ahorita también comienza el ciclo paralímpico, donde también tenemos unas expectativas muy altas, recuerde como nos fue de bien en Río, donde nos trajimos 17 medallas, yo esperaría que superaramos esa cifra", agregó.

Entretanto, aseguró que como Ministro continuará trabajando por el fútbol. "Vamos a trabajar cerquita del tema fútbol, vamos a trabajar con la Federación y con la Dimayor, seguramente de los primeros es del regreso de los hinchas a los estadios".

"También yo creo en una cosa, y yo creo que hay que activar la Liga Femenina, hay que activar una Liga estable, que permitar activar el desarrollo de las futbolistas, y no solo el fútbol, también el baloncesto y el voleibol", añadió.

Finalmente, concluyó sobre una posible creación de la categoría C del fútbol colombiano. "Y otra cosa que mencionó el Presidente, que tiene que ver con el impulso a la categoría C, que es una posbilidad de llevar el fútbol a otras regiones, eso es algo que yo quisiera trabajar con la Federación y la Dimayor".