Harold Rivera y su balance de los refuerzos: "Neyder puede dar más"

Independiente Santa Fe tuvo un inicio de Liga negativo tras caer en el último minuto contra Deportivo Cali, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Los 'cardenales' comenzaron perdiendo en el primer tiempo, pero en la segunda mitad empataron el marcador, hasta que a segundos del final, un gol de los 'azucareros' significó la derrota.

El técnico de Independiente Santa Fe, Harold Rivera, se mostró afectado por la derrota en la Fecha 1 de la Liga, a la vez que entregó un balance sobre el trabajo de los nuevos jugadores que llegaron al equipo y los refuerzos que regresaron a la plantilla.

"Algo negativo por el resultado, no queríamos iniciar de esa manera, hay cosas buenas y otras por mejorar, trabajamos una estructura toda esta semana, quizás me tocó cambiar por lesiones de jugadores, al final el planteamiento en el primer tiempo no fue con mucha claridad y nos vamos en desventaja", explicó.

Neyder Moreno e Iván Villalba son dos de los refuerzos de Independiente Santa Fe para esta temporada, así como el regreso del canterano Edwin Herrera tras un corto paso por el fútbol de Portugal.

"Nos faltó un poco más de profundidad en ese segundo tiempo, algunos jugadores se van acoplando: Neyder sé nos puede muchísimo dar más, me gustó la presentación de Villalba; Herrera entrenó una semana, lo vi cansado, pero esperando quizás la situación que pudiera aguantar el partido", analizó Rivera.