Real Madrid resbala con Betis y le deja servido el título a Barcelona: vea la tabla de posiciones

Real Madrid casi se ha despedido de la pelea por el título liguero, luego de que este viernes 24 de abril empatara a un gol (1-1) en el Estadio La Cartuja frente al Betis, equpo que tuvo desde el minuto 47 al Cucho Hernández.

Sumando saques de esquina, acumulaban los de Arbeloa llegadas en los primeros minutos a los dominios de Valles. Sin peligro, como la firmada por Kylian Mbappé. Mandaban los visitantes en el arranque ante un Betis que no se sentía incómodo sin la pelota.

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Esta apuesta no impedía que de nuevo Mbappé en el minuto 13 gozara de una clara ocasión para haber estrenado el marcador de La Cartuja, que sí inauguraba Vinícius en el 17 tras un rechace blandito de Valles después de un lejano disparo de Valverde.

Antony y sus cambios de posición permitían a los hombres de Pellegrini tener más la pelota superado el ecuador de la primera mitad. Un mayor control, pero con escasa mordiente ofensiva. Para colmo, Marc Bartra tenía que abandonar el terreno de juego por culpa de una lesión que estaba condicionado su rendimiento. Ya con Diego Llorente en el campo, Bakambu inauguraba en el 33 el casillero de remates al arco de Lunin, cuyos paradonesal 43 y en el 45 invitaban al optimismo al beticismo.

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Así pues, el Betis comenzaba a crecer con el devenir de los acontecimientos, obligando de nuevo a Lunin a lucirse tras un remate de Cucho Hernández segundos antes de la entrada de Lo Celso. Y de la de Isco. Dos magos para rescatar al menos un punto ante un Real Madrid que comenzaba a recular. Natan, en el 74, confirmaba de cabeza que el 1-1 estaba más cerca que el 0-2.

Y en el tramo final, los de Pellegrini buscaban la igualada pero sin quemar las naves. Antony, en el 84, ponía de nuevo a prueba a Lunin. Clave en el resultado de su equipo con todavía cinco minutos para el final. Cuando el 0-1 parecía inevitable, Bellerín restacaba un punto para los suyos en el 93.

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