Registraduría prepara proceso de elección de las 16 curules de paz

El Registrador Nacional, Alexander Vega, se refirió a las 16 curules de paz, que tras una decisión de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, revivieron. El funcionario anunció que, pese a que no ha sido promulgado el acto legislativo, la entidad ya está proyectando para el próximo 13 de marzo la elección de esas curules.



“Si de aquí a fin de año queda promulgado el acto legislativo y se nos notifica, obviamente la elección de esas 16 curules de paz va a ser el 13 de marzo. Oficialmente no nos han notificado porque no han promulgado el acto legislativo, pero si lo hicieren automáticamente la Registraduría está preparando las circunscripciones para el 13 de marzo y estarán incluidas dentro de las elecciones de Congreso”, indicó Vega.



Cabe recordar que este tema generó en el país, por varios años, un complejo debate en el país sobre si habían sido aprobadas por el Congreso y sí alcanzó o no las mayorías requeridas en ese momento.

Mesas de votación para elecciones de 2022



Frente a las elecciones legislativas y presidenciales, que se realizarán en marzo y mayo del próximo año, respectivamente, indicó que habrá nuevas mesas de votación en todo el país.



“En el próximo proceso electoral para Congreso de la República y Presidente, se van ampliar en todo el país 15 mil mesas más de votación. Vamos a tener un censo aproximado a 39.700.000 ciudadanos aptos para votar”