Bodegas digitales: ¿cómo influyen en el debate político de cara a las elecciones de 2026?

A medida que avanza el calendario electoral de 2026, la actividad política en redes sociales se ha intensificado. Junto a la difusión de propuestas y mensajes de campaña, también han aumentado las denuncias por ataques coordinados, mensajes repetidos y contenidos ofensivos dirigidos a candidatos, liderazgos políticos e influenciadores.

Este escenario ha reabierto la discusión sobre las llamadas bodegas digitales y su papel en la formación de opinión durante los procesos electorales.

¿Qué son las bodegas digitales?

Son grupos de cuentas que actúan de forma coordinada para promover mensajes políticos o atacar a una persona en redes sociales. No funcionan como una conversación natural entre usuarios, sino como una estrategia organizada para amplificar contenidos.

Pueden estar integradas por personas reales, cuentas falsas o perfiles automatizados, y suelen operar de manera simultánea.

¿Cómo actúan?

Las bodegas repiten el mismo mensaje muchas veces, publican al mismo tiempo y concentran ataques contra un tema o una persona. También pueden difundir información falsa o descontextualizada, su objetivo es que una idea parezca mayoritaria, aunque no lo sea.

Un fenómeno extendido

Este tipo de prácticas ha sido señalado en distintos sectores políticos. En pleno año electoral, su presencia suele aumentar debido a la competencia por la atención de los ciudadanos en redes sociales.

Ataques y participación política

La representante a la Cámara y aspirante al Senado, Katherine Miranda del Partido Alianza Verde, ha señalado la presencia de cuentas que la atacan de forma reiterada, calificando estos episodios como acciones propias de bodegas digitales. Los mensajes incluyen descalificaciones personales y publicaciones repetidas desde perfiles anónimos.

Situaciones similares se han registrado contra otras mujeres en política. En redes sociales han circulado imágenes manipuladas y mensajes ofensivos dirigidos a la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, al igual que contra la también precandidata del Movimiento Valientes, Vicky Dávila. También se han conocido grabaciones y declaraciones que reavivaron el debate sobre el uso de grupos organizados en redes sociales durante eventos políticos vinculados al expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que generó llamados a moderar el lenguaje y las prácticas digitales.

Analistas coinciden en que este tipo de ataques deteriora el debate democrático y puede desincentivar la participación política.