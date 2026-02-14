Ofensiva del Ejército en el sur de Bolívar dejó a un presunto integrante del ELN muerto

Soldados del Batallón de Infantería de Selva N.° 4 General Antonio Nariño, orgánico de la Décima Novena Brigada, desarrollaron una operación ofensiva que permitió afectar de manera significativa al Frente Luis José Solano Sepúlveda, del grupo armado organizado (GAO) ELN, en zona rural del municipio de Norosí, Bolívar.

La acción se produjo cuando las tropas adelantaban labores de reconocimiento de área y sostuvieron un combate de encuentro contra integrantes de esta estructura ilegal en el sector de Santa Helena.

Como resultado de la operación, se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares de un presunto integrante del ELN y la recuperación de un menor de edad, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

Durante la operación se incautaron un fusil de alta precisión, un fusil R-15, una pistola, proveedores y munición de diferentes calibres, equipos de comunicaciones, material de intendencia y distintivos alusivos al ELN.

En la ejecución y consolidación del objetivo se contó con el apoyo conjunto y coordinado del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 1, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Sijín de la Policía de Bolívar, fortaleciendo el control territorial y la seguridad de la población civil.

Este resultado representa una afectación directa a la capacidad armada y logística del Frente Luis José Solano Sepúlveda, reduciendo su margen de maniobra en el corredor estratégico del sur de Bolívar. Así mismo, impacta sus economías ilícitas, limita sus acciones de intimidación contra las comunidades y fortalece la presencia institucional en la región.

La operación consolida el control territorial en áreas priorizadas, reafirma la presencia permanente de la Fuerza Pública y genera condiciones para avanzar en procesos de estabilización y articulación interinstitucional en beneficio de la población.

El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones sostenidas y coordinadas para neutralizar las amenazas que afectan la seguridad regional y avanzar en la consolidación del territorio.