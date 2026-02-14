“En manos de 8 mil empleados está el futuro electoral de 50 millones de colombianos”: Hernán Penagos

En un video dirigido a todos los registradores del país, aseguró que los comicios del Congreso y las consultas interpartidistas representan “un gran compromiso con Colombia” y una oportunidad para que los ciudadanos reconozcan el papel determinante de la Registraduría en la democracia.

Penagos explicó que estas elecciones serán decisivas no solo por su impacto político, sino por la necesidad de fortalecer la credibilidad en las instituciones. Además, señaló que el organismo enfrenta retos inéditos en la historia electoral del país, que exigen una gestión responsable y acorde con las realidades actuales.

Un llamado a la confianza electoral

El registrador destacó que el principal activo de la entidad es su talento humano y subrayó que cerca de 8.000 funcionarios tendrán a su cargo la organización de un proceso del que depende el futuro democrático de más de 50 millones de colombianos. Según indicó, unas elecciones bien administradas permiten no solo garantizar resultados confiables, sino también aportar a la estabilidad y la paz del país.

Finalmente, reiteró que la Registraduría debe actuar como un poder neutral, encargado de ofrecer garantías a todos los sectores políticos y aseguró que, si el proceso electoral se desarrolla con rigor y transparencia, la ciudadanía reconocerá el trabajo de la entidad como un servicio fundamental para la democracia colombiana.

