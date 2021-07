Falcao: "Yo no estaba en condiciones para ir a la Copa América"

Radamel Falcao García, que se encuentra haciendo pretemporada con el Galatasaray de cara a una nueva campaña en el fútbol europeo, habló sobre el papel que tuvo la Selección Colombia en la Copa América, resaltando, entre tanto, la figura de Luis Díaz, así como la buena labor de todo el equipo en el torneo.

El 'Tigre', aclaró que no se encontraba en condiciones de ir a un campeonato como la Copa América, ya que presentaba molestias en la pierna izquierda.

"Terminé con un problema muscular en la pierna izquierda y no iba a llegar en las primeras fechas. No estar en condiciones no era lo ideal para un torneo como este. Era exponerme a tener algún tipo de problemas que comprometa mi temporada y eliminatoria. Eso hablado con el entrenador lo entendimos. Era estar bien, al 100 %, quitarle un lugar a alguien que tenga las condiciones", dijo para el programa Tercer Tiempo de la aplicación Kwai.

Respecto al papel de la Selección Colombia en la Copa América, le dejo buenas sensaciones.

"Compitieron muy bien. Salieron a buscar victorias, pusieron en problemas a los rivales. Muestra el carácter de los jugadores que se van afianzando. Nos faltó hacer los goles pero tiene que ver con el funcionamiento. Nos estamos conociendo, adaptando. Hay que darles tiempo a los muchachos. El equipo está creciendo. Lo más importante eran estas buenas sensaciones. En septiembre tenemos eliminatoria y tenemos que seguir sumando puntos", comentó.

Por su parte, hizo una mención oficial para Luis Díaz, una de las figuras del campeonato: "Estoy muy feliz por él, tiene unas condiciones impresionantes. El ir a Porto, en Europa, le dio la capacidad de entender y analizar mejor el juego. Sabe jugar, sabe qué debe hacer. Necesitamos encontrar el dúo Duván-Muriel. Es cuestión de tiempo en la selección. Seguramente seguirán haciendo goles y nos darán alegrías".

Para finalizar, habló de la situación que se presentó en la definición por penales contra Argentina, donde el protagonista fue el portero Emiliano Martínez.

"Son tácticas para desconcentrar al pateador. Me ha pasado no solamente con arqueros. Yo que pateo penales habitualmente lo he vivido. Esta vez le funcionó, de todas maneras lo mejor que puede hacer uno es no interactuar y abstraerse".