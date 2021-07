Colombianos afirman que Constitución del 91 se debe cumplir y no reformar /

De acuerdo con la encuesta realizada por la Universidad del Rosario junto con la Fundación alemana Konrad Adenauer, Cifras y Conceptos y El Tiempo, se concluyó que gran parte de la población colombiana encuestada no quiere la reforma de la Constitución Política de Colombia de 1991, por su parte el 81,2% considera que se debe cumplir y no reformar, y tan solo el 18,8% está de acuerdo con realizar cambios al documento.

El estudio analizó la percepción de 2214 colombianos de 12 ciudades de las zonas urbanas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Villavicencio, Riohacha, Tumaco, Yopal y San Andrés.

Por otro lado, se demostró que el 46,3% de los colombianos tienen una imagen indiferente de la Constitución, el 35,5% favorable y el 18,2% tiene una imagen desfavorable de la misma. Así mismo, un alto porcentaje de los colombianos (26%) considera que en el país no cumplen la Constitución Política, mientras que el 7,1% considera que se cumple a cabalidad, el 66,8% considera que se cumple en un punto medio

De las personas encuestadas, se conoció que el 31,2% afirma no saber nada sobre la carta política, cifra que significa un reto importante para el país. “Nuevamente, el desafío que tenemos desde la academia es pedagógico; no solo desde las instituciones de educación superior, sino también desde la educación básica y media. Debemos acercar la Constitución Política de 1991 a todos los colombianos: que la conozcan, la usen y la defiendan.”, afirmó el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne.

Asimismo, Cheyne recalcó que "un bajo porcentaje conoce el movimiento la séptima papeleta, sin duda la pedagogía debe empezar por compartir la propuesta pacífica de los jóvenes en las calles con un movimiento estudiantil que lograra incluir la séptima papeleta en las elecciones de 1990, demostrando la posibilidad de construir una nueva constitución"

La carta magna que pretendía reformar estaba vigente desde 1886, y establecía el catolicismo como el pilar del Estado, restringía el derecho al voto, permitía la pena de muerte, prohibía el divorcio y daba poderes extraordinarios al presidente, como el de elegir gobernadores y magistrados.

A pesar de estos resultados, los colombianos consideran dos aspectos muy importantes de la Constitución: la acción de tutela y el derecho a la libertad de culto. Para la primera, los encuestados tienen una percepción positiva en un 92,7% y solo un 7,3% negativa. En cuanto a la libertad de culto, el 91,5% tiene una percepción positiva y el 8,5% negativa.