'Tano' Cabrera: "El llamado de VAR llevó a Roldán al error de anular el gol

Una de las grandes polémicas del partido entre Uruguay y Paraguay se dio cuando el delantero de la celeste Jonathan Rodríguez marcó un gol que fue anulado a instancias del línea primero, y tras chequeo del VAR después, por posición adelantada de Matías Viña.

Pero Viña, que estaba en fuera de lugar, no participó de la jugada de gol.

Quienes inicialmente provocaron que se anulara la jugada de gol fueron los colombianos Miguel Roldán y Nicolás Gallo, encargados del VAR, que posteriormente fueron suspendidos por la Conmebol por el evidente error que se cometió en el partido de Eiminatorias.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el exárbitro uruguayo Fernando 'Tano' Cabrera analizó la jugada y destacó que la llamada del VAR fue la que llevó al error del juez colombiano.

"Hablando del VAR, es una herramienta que se está usando a nivel mundial, pero hay que tratar de irla mejorando. En la jugada de Roldán, no fue a consultar al VAR, pudo hacer la consulta mediante audio, pero a mi parecer no hubo ninguna intervención de jugador", destacó.

"No es fácil estar dentro del VAR, retrasando y mirando varias veces las jugadas, muy deprisa todo, mientras el árbitro está en el campo de juego. Pudo haberlos llevado al error de anular el gol. Fue raro que no se pusieran de acuerdo con el VAR para evaluar con más tiempo la jugada", añadió.

Además, el 'Tano' resaltó que el error no fue del juez central, pues el gol fue validado, pero con la llamada del VAR se entró en una polémica entre los árbitros en la sala de videoarbitraje y el central.

"Para nosotros nos llamó mucho la atención que haya anulado ese gol sabiendo que no internería en la jugada Viña. No fue una jugada complicada, yo dije que fue gol, lo llevó al error el llamado del VAR, pero si no, Roldán habría cobrado correctamente el gol", afirmó.