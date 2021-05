En la madrugada del pasado sábado 15 de mayo Jamundí vivió un hecho de vandalismo que ha puesto los ojos en las manifestaciones de la ciudad. Según el coordinador de gabinete Duvalier Sánchez, el incendio que afectó la alcaldía de Jamundí es premeditado y no hace parte de las movilizaciones que se llevan acabo allí.

En un video compartido a través de redes sociales, el coordinador Sánchez se ha hecho viral por afirmar que lo que ocurrió allí no está relacionado con el Paro Nacional, sino que corresponde a un acto planeado que tiene como objetivo desligitimar las protestas.

"Esto no es protesta, estos no son los pelados con los que nos vimos a los ojos. Tenían capuchas por autoprotección. Esos pelados (con los que hablaron) son capaces de pensar, son pelados con los que llegamos a acuerdos, son pelados que nunca incumplieron el acuerdo de no vandalizar", manifestó.

Al referirse a los responsables, agregó que en democracia se ganó la alcaldía del lugar y los opositores quieren quitarla a sangre. "Si la alcaldía no es para los ladrones, los corruptos, para los exalcaldes corruptos, entonces no es para nadie", puntualizó.

Una vez el video se hizo popular en redes sociales, desde la cuenta personal de Sánchez, él mismo compartió un video en el que afirmó que tuvo que abandonar el municipio tras recibir graves amenazas contra su vida a través de redes sociales. "Nadie tiene que morir por defender derechos o por hacer las cosas bien", sostuvo