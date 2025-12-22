MOE advierte bajo avance de proyectos clave en el primer periodo legislativo 2025–2026

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su informe de seguimiento al primer periodo de la Legislatura 2025–2026, en el que analizó la conformación del Congreso de la República y el trámite de 58 proyectos de ley y de acto legislativo relacionados con el sistema político-electoral, la inclusión política, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

De acuerdo con el balance, solo tres proyectos lograron ser aprobados, mientras que 45 continuarán su trámite en el siguiente periodo legislativo y 10 fueron archivados, lo que evidencia un ritmo de avance limitado en varias de las iniciativas consideradas estratégicas para la calidad de la democracia.

Inclusión política: alta densidad normativa, pero avances desiguales

La MOE señala que la agenda de inclusión política concentra cerca del 30 % de los proyectos en seguimiento, con iniciativas orientadas a la participación de mujeres, juventudes, grupos étnico-raciales y personas con discapacidad.

Aunque existe una amplia producción normativa en este eje, el informe advierte que los proyectos no avanzan de manera homogénea. En varios casos se registran ritmos desiguales y estancamientos persistentes, especialmente en iniciativas de inclusión étnico-racial y reformas constitucionales, que terminaron archivadas por falta de trámite oportuno.

Entre los avances más visibles se destacan proyectos sobre violencia contra las mujeres en la vida política, como la violencia de género digital y la capacitación de funcionarios en violencias basadas en género, que ya superaron dos debates y seguirán su curso en el próximo periodo legislativo.

Lucha contra la corrupción: 12 proyectos en trámite

En materia de transparencia y lucha contra la corrupción, la MOE identificó 12 proyectos en trámite, equivalentes a cerca del 20 % de la agenda legislativa monitoreada.

Sobresalen las iniciativas relacionadas con:

• Incentivos a las acciones populares, que ya cursa su tercer debate.

• Protección a denunciantes de hechos de corrupción, radicada nuevamente tras haber sido archivada en la legislatura anterior.

• Proyectos que buscan restringir los vínculos de parentesco entre congresistas y alcaldes o gobernadores, como mecanismo para prevenir conflictos de interés y prácticas clientelistas.

Uno de estos últimos proyectos fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera del Senado, con amplio respaldo.

Balance general del periodo legislativo

El seguimiento de la MOE concluye que, pese a la amplitud temática y al número de iniciativas radicadas, el Congreso enfrenta dificultades estructurales para avanzar de forma sostenida en proyectos clave para el fortalecimiento democrático, especialmente aquellos que requieren reformas de mayor calado o consensos amplios.

La organización reiteró la importancia de hacer seguimiento ciudadano al trámite legislativo y de fortalecer la transparencia en el Congreso, en un contexto marcado por la cercanía de los próximos procesos electorales.