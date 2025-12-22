Navidad: psiquiatra explica qué hacer cuando las fiestas causan tristeza y falta de apetito
La doctora Ana Milena Isaza, médica psiquiatra, experta en homeopatía y coordinadora del servicio de dolor y cuidado paliativo de la Clínica Mederi en Bogotá, nos explica detalladamente qué tener en cuenta cuando la época navideña nos causa tristeza, sin gustos y depresión.
Navidad: psiquiatra explica qué hacer cuando las fiestas causan tristeza y falta de apetito
25:28
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia vía Getty Images