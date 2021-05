Gobierno y gremios llaman al diálogo para desbloquear vías

Un llamado a levantar los bloqueos de las vías de manera inmediata y permitir la movilización de alimentos, medicamentos y oxígeno,hizo el Ministerio de Transporte y gremios como la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol y la Federación de Empresarios del Transporte de Carga, Fedetranscarga ante el paro nacional que cumple hoy 18 días en el país.

Lea también:

Para la viceministra de Transporte Carmen Ligia Valderrama, se urgente el desbloque de las vías que afectan la llegada de alimentos e insumos a las diferentes ciudades del país.

“Desde el Ministerio de Transporte insistimos a quienes están bloqueando las vías que permitan de manera de inédita el movimiento de alimentos, insumos, oxígeno y misiones médicas, pero sobre todo respetar los derechos de los ciudadanos”, manifestó Valderrama.

Por su parte la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, Sandra Forero, pidió que se encuentre una rápida solución a través del diálogo para desbloquear las vías.

“Desde Camacol hacemos un llamado para que se mantengan los diálogos, para que estos se hagan en un marco de tranquilidad y de no violencia, de no vandalismo, de no bloqueos”, pidió Forero.

Advirtió, “de seguir con estos bloqueos no solo pone en riesgo esta reactivación y esta generación de empleo, sino pone en riesgo la salud, la seguridad, la generación de puestos de trabajo y la tranquilidad de los colombianos. Mantengamos el diálogo y no pongamos en riesgo este camino de reactivación que necesitamos todos los colombianos”.

Por su parte la Federación de Empresarios del Transporte de Carga, Fedetranscarga, en una comunicación afirmó que reconocen la disposición del Gobierno para que concertadamente la sociedad colombiana y el estado puedan llegar a un acuerdo que permitan normalizar y continuar con la reactivación económica.

Sin embargo, el gremio afirma que se hace imperioso que se garantice el derecho al trabajo y a la movilidad, especialmente del transporte de carga.