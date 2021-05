Egan: "Si mi espalda va bien, me centraré en la lucha por la maglia rosa"

Egan Bernal, debutante y gran favorito al título del Giro de Italia, sostuvo una charla con La Gazzetta dello Sport, donde adviritió que luchará por la maglia rosa siempre y cuando su espalda así se lo permita. El colombiano se declaró emocionado por participar en su primera grande italiana.

"Creo que mi situación está mejorando. Después de la Tirreno-Adriático pude entrenar bien en altura en Colombia e hice un buen bloque de trabajo. En los últimos días he estado trabajando en mi intensidad y espero estar en buena forma desde el comienzo del Giro", comentó en relación al dolor debido a una discrepancia en la longitud de las piernas y escoliosis crónica en la columna.

Al respecto añadió: “todavía siento algo en mi espalda algunos días, pero las cosas han mejorado últimamente y están mejorando con menores cargas de entrenamiento. Espero que todo esté bien y que se mantenga durante toda la carrera".

Sobre las aspiraciones de título, el campeón del Tour de Francia en 2019 fue sensato. “Todo dependerá de cómo responda mi espalda. Si todo va bien, me centraré en la clasificación general y en la lucha por el maillot rosa en Milán. Veremos día a día porque hace dos meses que no corro. Es inútil hacer falsas promesas".

Egan, quien dijo que no quiere centrarse únicamente en el Tour, pese a reconocer su importancia, comentó emocionado sobre su primer Giro: "hacer algo nuevo me motiva y estoy emocionado por el Giro y no veo la hora de empezar a correr. Quería correr el Giro desde que me convertí en profesional en 2016. Debería haberlo hecho en 2019 si no me hubiera lesionado antes de la salida".

Sobre la prueba contrarreloj de apertura, el corredor del Ineos señaló: "La contrarreloj de apertura no está lejos de donde vivía y conozco la zona de las etapas iniciales. Creo que la gente me animará".

Mientras que de sus compañeros en la escuadra británica, donde partirá con el número uno y estará junto a su compatriota Daniel Felipe Martínez, comentó: "el equipo es fuerte, son una garantía. Tengo excelentes corredores a mi lado y sé que estaremos unidos".

Del recorrido, el colombiano declaró que “ciertas etapas como las primeras carreteras de la Toscana serán muy importantes. El corredor más fuerte ganará, y las duras subidas como la Zoncolan y la etapa reina hasta Cortina marcarán grandes diferencias".

Finalmente, Egan no quiso hablar de favoritos en específico, pero reconoció que son varios los llamados a ser protagonistas: "Hay muchos contendientes en general y no me gusta nombrar nombres. Solo quiero empezar a correr".