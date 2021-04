Quieren confrontar a la gente con la Policía: Petro sobre movilizaciones

Este 28 de abril el país vivirá una nueva jornada de manifestaciones contra la propuesta presentada por el ministerio de Hacienda que llevaría a una reforma tributaria con el objetivo de solventar los gastos presentados por el Gobierno durante la pandemia.

Justamente para evitar contagios masivos durante las manifestaciones, en las últimas horas, desde el Gobierno se presentó un fallo en el cual se pide que se revoquen los permisos para las marchas.

Ante el documento, el senador Gustavo Petro se pronunció sobre el tema mediante una transmisión en vivo a través de redes sociales. En el video, Petro manifestó: "No se le puede subir impuestos a la comida cuando crece el hambre [...] El Exito del paro no es una manifestación solamente, es un cese de actividades"

Continuando con esa línea, el senador invitó a la ciudadanía a pronunciarse mendiante varias maneras, entre las cuales mencionó: "No abra su negocio mañana, no saque su carro, ni su bus, ni su taxi, no vaya a trabajar, no compre gaseosas...Si hace eso no se enfermará y le dará una victoria al paro".

Para finalizar, Petro reiteró uno de sus pronunciamientos anteriores puntualizando: "El mejor gesto es el que el gobierno retire la reforma tributaria".